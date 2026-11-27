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Dopo il difficile debutto contro la Corea del Sud, l’Italia si prepara alla delicatissima semifinale di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca. Chi schiererà Filippo Volandri in singolare con Musetti?
Intanto la Germania di Alexander Zverev saluta la competizione. Grande rimonta del debuttante Rafael Jódar, decisivo nel successo della Spagna e nel permettere a Carlos Alcaraz di risparmiare energie. La Spagna è sempre più favorita per la conquista della Coppa Davis?
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Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle ore 10 sul canale YouTube di OA Sport. Vi aspettiamo con le vostre domande e i vostri commenti!
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