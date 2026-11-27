Sono sei i norvegesi che danno alla Coppa del Mondo di sci di fondo maschile una vera e propria tinta monocolore. Sei, che finiscono sì nei primi sei posti, ma nei quali il primo non è Johannes Hoesflot Klaebo. A vincere la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Ruka, guidando praticamente dall’inizio alla fine, è Martin Loewstrom Nyenget, al quale l’opening della Coppa sembra piacere proprio visto che lo porta a casa per la terza volta, in questo caso in 22’09”.

Seconda posizione a 10″7 per Andreas Fjorden Ree, mentre Klaebo è terzo a 13″. Finisce quarto a 14″8 Lars Heggen, poi Mattis Stenshagen a 21″4 ed Emil Iversen a 21″6 in quello che è un continuo scambiarsi le posizioni, dietro Nyenget, senza che fondamentalmente cambi l’ordine dei fattori. Anzi, in realtà qualcosa cambia, perché al settimo posto c’è il finlandese Niko Anttola a 25″6, l’unico davvero in grado di tentare di tenere botta contro lo squadrone norge.

Per il completamento della top ten, bisogna scomodare l’americano Gus Schumacher, ottavo a 34″4, prima di tornare in Norvegia con Even Solem Michelsen a 34″7. Decimo il russo, sotto bandiera neutrale, Savelii Korostelev a 38″1.

Per quanto riguarda l’Italia il migliore è Davide Graz, che recupera posizioni col passare del tempo ed è 12° a 41″. Fa il percorso inverso Elia Barp: inizia bene, scende un po’, ma il 13° posto a 42″2 per iniziare è un buon segnale. 31° Martino Carollo a 1’03″8, 49° Simone Daprà a 1’17″2, 64° Gabriele Matli a 1’47″1.