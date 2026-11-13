Quante volte pensiamo di saper controllare perfettamente la nostra auto, finché non ci troviamo davanti a un ostacolo improvviso come ad esempio una buca sull’asfalto bagnato? 🚗💨

La sicurezza stradale non si costruisce solo con limiti di velocità e sanzioni, ma partendo dalla prevenzione e dalla preparazione di chi sta al volante. È questa l’idea alla base del progetto “Guida Sicura 2026”: trasformare i fondi delle contravvenzioni in un’opportunità concreta per i cittadini, finanziando corsi di guida sicura con la scuola GuidarePilotare. Il Comune di Argenta (FE) è il primo che ha sposato il progetto e farà da banco di prova per tutti gli amministratori italiani che vorranno sviluppare questo progetto sul loro territorio.

Nella nuova puntata di Monitor ne abbiamo parlato con il Sindaco di Argenta Andrea Baldini e con Luca Preti, giornalista sportivo e conduttore del team giornalistico di OA Sport, per scoprire come funziona il progetto e quali siano i requisiti per partecipare, e tanto altro.

👉 Guarda l’intervista completa su YouTube per scoprire tutti i dettagli di “Guida Sicura 2026”, un’iniziativa che utilizza i proventi delle contravvenzioni (sfruttando gli artt. 142 e 208 del Codice della Strada) per offrire ai residenti un voucher che potranno utilizzare per iscriversi ai corsi di guida sicura presso la scuola GuidarePilotare di Misano Adriatico ottenendo uno sconto del 50% sul costo.

In questa puntata di Monitor, approfondiamo tutti i dettagli del progetto e la visione culturale dell’iniziativa insieme ai nostri ospiti: 🎙️ Andrea Baldini, Sindaco di Argenta 🎙️ Luca Preti, giornalista, promotore e referente del progetto.

In questa intervista scoprirai:

Perché i soli controlli stradali, la segnaletica ed i limiti di velocità non sono sufficienti a ridurre gli incidenti stradali.

Perché la guida sicura va affrontata con istruttori qualificati per gestire le situazioni di emergenza, in aree adeguatamente attrezzate che consentano l’esecuzione degli esercizi in totale sicurezza.

Per info potete scrivere a: tv@oasport.it

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