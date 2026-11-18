C’è chi comincia a correre a trent’anni per rimettersi in forma, e chi non si ferma più fino a vestire la maglia azzurra della Nazionale e a dominare le ultramaratone. Nella puntata 50 di RUN2U (2026) abbiamo fatto una chiacchierata pazzesca con Lorenzo Lotti: coach, autore, creatore del progetto Sempre di Corsa e dal 3 settembre 2026 della linea abbigliamento sportivo ANIMO ma, prima di tutto, un marito e anche papà di 2 bimbi fantastici che riesce a incastrare 150 km a settimana tra famiglia, lavoro e record mondiali con un segno particolare: romagnolo doc!.

Abbiamo parlato di cosa significa davvero soffrire dopo il 70° chilometro, degli errori imperdonabili che fanno tutti i principianti, di come si allena l’intestino e la testa per una 100 km, e di quel folle e bellissimo equilibrio tra vita reale e passione pura. Se amate la corsa, le storie di riscatto e volete rubare qualche segreto tecnico a uno dei runner più seguiti d’Italia, questa intervista è pura benzina per le vostre gambe. Mettete le cuffie e godetevi il viaggio!”

Dalla transizione totale del 2016 fino ai traguardi con la Nazionale di 100 km: nella puntata 50 di RUN2U (2026) ospitiamo Lorenzo Lotti, volto noto del web, influencer e running coach e fondatore di Sempre di Corsa e linea ANIMO.

Una conversazione amichevole da buon romagnolo che resta sempre! Ed a tutto tondo che unisce la fredda scienza della metodologia d’allenamento alla calda umanità di un atleta che ha trasformato la sua vita un chilometro alla volta.

📚 Scopri i libri di Lorenzo Lotti:

Sempre di Corsa (Il manuale per le distanze fino alla maratona)

Da 10K a 100K (Il manuale per il corridore evoluto e le ultramaratone)

🔗 Link e Risorse Utili:

Visita il sito ufficiale: Sempredicorsa.it e Animo

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