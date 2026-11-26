Dopo aver superato all’esordio la Corea del Sud, seppur con qualche patema di troppo e rischiando una clamorosa debacle, l’Italia tornerà in campo venerdì 27 novembre (dalle ore 16.00) alla Fiera di Bologna per affrontare la Cechia nella prima semifinale della Coppa Davis 2026. Si annuncia un esame complesso per i vincitori delle ultime tre edizioni del torneo, chiamati ad alzare l’asticella rispetto al livello evidenziato ieri per avere maggiori chance di raggiungere l’ultimo atto.

Gli azzurri inseguono la quarta finale consecutiva nella massima competizione tennistica globale (maschile) a squadre, ma per riuscire nell’impresa servirà una prestazione corale ai limiti della perfezione in un contesto sicuramente favorevole a livello ambientale (potendo contare sul tifo del pubblico bolognese) ma forse non più di tanto sul piano tecnico per quanto riguarda la superficie.

La Cechia, reduce dal successo per 2-0 sul Canada nei quarti di finale, ha a disposizione infatti tre singolaristi di alto profilo tutti capaci di esaltarsi sul cemento indoor come Jiri Lehecka (numero 14 al mondo), Jakub Mensik (n.15) e Tomas Machac (n.59 a causa di un lungo stop per infortunio, ma ex top20). Il capitano ceco Thomas Berdych punterà sicuramente su Lehecka come singolarista n.1, mentre resta aperto il ballottaggio tra Mensik (rimasto in panchina martedì) e Machac per il posto da secondo singolarista.

Per quanto visto ieri nel tie contro la Corea del Sud non è esclusa qualche novità nel roster italiano, con Filippo Volandri che dovrà valutare con attenzione pro e contro delle varie soluzioni possibili. Flavio Cobolli sembra aver finito la benzina dopo una stagione estenuante ed è reduce da quattro sconfitte di fila tra ATP Finals e Davis, ma sostituirlo con Matteo Berrettini presenterebbe comunque un rischio legato alla tenuta fisica del trentenne romano.

Il finalista di Wimbledon 2021, autore di una buona partita nel doppio decisivo contro i coreani insieme ad Andrea Vavassori, sarebbe costretto infatti a disputare probabilmente due match a distanza di poche ore. Berrettini che già ieri sera si era presentato in conferenza stampa dopo il successo nel doppio con del ghiaccio sul gomito (a suo dire in via precauzionale), e che nel recente passato è incappato purtroppo spesso e volentieri in alcuni problemi fisici nel momento in cui accumulava tante ore in campo nel giro di pochi giorni. L’unico punto fermo sembra dunque Lorenzo Musetti, oltre al tandem Vavassori/Berrettini in doppio, ma alla fine Volandri potrebbe anche decidere di confermare la formazione schierata al debutto con la Corea del Sud.