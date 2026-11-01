MotoGP
Classifica Moto3 2026: Maximo Quiles già campione del mondo, Bertelle in top ten
CLASSIFICA MOTO3 2026
1 QUILES Maximo SPA 376
2 ALMANSA David SPA 228
3 URIARTE Brian SPA 205
4 CARPE Alvaro SPA 205
5 FERNANDEZ Adrian SPA 157
6 MORELLI Marco ARG 140
7 PRATAMA Veda INA 131
8 PERRONE Valentin ARG 121
9 DANISH Hakim MAL 116
10 BERTELLE Matteo ITA 103
11 SALMELA Rico FIN 89
12 PINI Guido ITA 81
13 CRUCES Adrian SPA 80
14 ESTEBAN Joel SPA 78
15 O’SHEA Eddie GBR 66
16 O’GORMAN Casey IRL 66
17 MUÑOZ David SPA 64
18 KELSO Joel AUS 64
19 RIOS Jesus SPA 48
20 YAMANAKA Ryusei JPN 46
21 OGDEN Scott GBR 33
22 GONZALEZ David SPA 7
23 URIARTE Marcos SPA 5
24 BUCHANAN Cormac NZE 5
25 MITANI Zen JPN 3
26 RAMMERSTORFER Leo AUT 2
27 SINGHAPONG Kiattisak THA 1
28 MOODLEY Ruche RSA 0
29 OGIWARA Ryota JPN 0
30 CARRARO Nicola ITA 0
31 ABRUZZO Leonardo ITA 0
32 GUTIERREZ Eduardo SPA 0