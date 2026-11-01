Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari accorcia sulla Mercedes

La Mercedes si trova al comando della classifica del Mondiale costruttori con 630 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 126 lunghezze nei confronti della Ferrari, che ha recuperato qualcosa nei confronti della scuderia anglotedesca per la terza volta consecutiva. La compagine guidata da Toto Wolff è molto vicina alla conquista matematica del titolo, ma la Scuderia di Maranello prova ad allungare la contesa. Prosegue la lotta per il terzo posto tra la Red Bull e la McLaren.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 (dopo GP Messico)

1 Mercedes 630

2 Ferrari 504

3 Red Bull 380

4 McLaren 371

5 Racing Bulls 104

6 Alpine 74

7 Haas F1 Team 30

8 Audi 23

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0