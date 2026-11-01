Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Kimi Antonelli trionfa! Margine enorme su Verstappen e Hamilton

Kimi Antonelli ha vinto il Mondiale F1! Il terzo posto conseguito nel GP del Messico ha permesso al ventenne bolognese di chiudere matematicamente i conti e di conquistare il titolo iridato, diventando il più giovane Campione del Mondo della storia. L’alfiere della Mercedes ha meritato l’apoteosi in una stagione dominata in maniera brillante, condita da nove successi e con un vantaggio ben superiore ai cento punti nei confronti dei più immediati inseguitori.

Un italiano ha conquistato la corona a 73 anni di distanza dall’ultima gioia (Alberto Ascari nel 1973). Max Verstappen è balzato al secondo posto con un distacco di 119 lunghezze nei confronti di Kimi Antonelli, mettendo la testa davanti a Lewis Hamilton e a George Russell, mentre Charles Leclerc si trova in quinta posizione. Di seguito la classifica del Mondiale piloti F1 dopo il GP del Messico.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 (dopo GP Messico)

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 380

2 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 261

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 259

4 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 250

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 245

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 221

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 150

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 105

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 79

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 43

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 31

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 13

15 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0