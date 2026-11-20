La 94ª Cinque Mulini riporta il grande cross internazionale sui prati di San Vittore Olona. Alla presentazione di Milano, Michele Cassano ha intervistato Luca Alfieri, due volte vincitore da junior e pronto a tornare in gara, e Luca Barzaghi, presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia.

La classica lombarda fa parte del World Athletics Cross Country Tour Gold, il massimo circuito mondiale della corsa campestre. Tra gli uomini spicca Yeman Crippa, chiamato a misurarsi con il vincitore uscente Saymon Amanuel e con una forte pattuglia keniana. Nella gara femminile, occhi puntati sull’etiope Likina Amebaw e sulle azzurre Micol Majori ed Elvanie Nimbona.

🎙️ Guarda le due interviste raccolte a Palazzo Lombardia per OA Sport TV. Chi metteresti sul podio della Cinque Mulini? Scrivilo nei commenti.

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