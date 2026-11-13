Lorenzo Musetti non può nulla contro un Fritz di lusso ed esce in semifinale a Stoccolma

Quest’oggi c’è troppo Taylor Fritz per Lorenzo Musetti. L’americano va a prendersi l’ingresso in finale dell’ATP 250 di Stoccolma superando il toscano per 6-4 6-2 e ponendo fine alla complicata stagione del classe 2002, salvo che per l’appuntamento con la Coppa Davis di questi. L’avversario di Fritz sarà l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Il primo game si caratterizza per la sua connotazione di lotta, con Musetti che però riesce a chiudere ai vantaggi. Non riesce al toscano la stessa cosa nel suo secondo turno di battuta, che perde a 30 sfruttando le tante seconde del toscano. Non si può dire che il set finisca lì, anche perché sono diverse le volte in cui uno dei due si issa a 30 nel turno di servizio dell’altro, ma mancano le vere opportunità: Fritz può così comodamente andare avanti fino al 6-4.

Il secondo parziale parte con lo stesso canovaccio, per buona misura: Fritz riesce sempre a togliere il tempo a Musetti quando c’è qualcosa di più corto che parte dalla sua racchetta, e la diretta conseguenza (anche se in questa fattispecie c’è di messo un gratuito di dritto del toscano) è un altro break da parte dell’americano. Questi non solo non concede più niente, ma dopo tre dritti sbagliati da Musetti gioca un grande passante dopo uno scambio tutto giocato in difesa: secondo break, a zero peraltro, e 4-1. Di qui al 6-2 il passo è breve.

Basta un’ora e 3 minuti a Fritz per vincere, con appena nove punti persi al servizio in tutto l’incontro e una seconda di Musetti costantemente aggredita (difatti il toscano ci vince 5 punti su 15). 26-12 il conto vincenti-errori gratuiti contro il 12-9 del toscano.