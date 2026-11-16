Chiara Tabani: “Il Setterosa deve fare ogni volta uno step in più. Il sogno è Los Angeles 2028”

Chiara Tabani è stata l’ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il difensore dell’Orizzonte Catania e della Nazionale Italiana ha analizzato il momento della stagione, sia a livello di club, sia a livello di Setterosa.

Nell’ultimo impegno l’Orizzonte Catania è tornata in vetta al massimo campionato dopo un roboante 20-6 su Bogliasco: “Sicuramente è stata una partita che ci ha dato un allenamento in più. Penso sia sempre bello vedere una squadra giovane che vuole crescere. Nel prossimo turno il livello sarà superiore per cui cercheremo di dimenticarci dell’ultima vittoria e concentrarci sull’impegno”.

L’Ekipe Orizzonte Catania ora avrà una sfida di altissimo livello, dato che in Europa se la vedrà contro l’Olympiacos campione continentale: “Sicuramente mi aspetto un match di livello dato che giochiamo contro le più forti al mondo. Sarà divertente perché quando giochi contro squadre simili non può che essere uno stimolo in più, soprattutto vedere che puoi tenere loro testa. Non abbiamo niente da perdere e dovremo solo dare il nostro massimo, uscendo senza il minimo dubbio dall’acqua. Un risultato positivo? Sarebbe una soddisfazione di squadra e la conferma che possiamo fare qualcosa di buono”.

A livello europeo come potrà svilupparsi il percorso di Catania? “Il girone è di buon livello ma possiamo giocarcela con tutte. Il Terrassa è un tasto dolente, sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non abbiamo giocato di squadra. Non abbiamo fatto quello che ci eravamo dette ed è un vero peccato. Ci siamo un po’ perse diciamo così ma, come dico sempre, ogni cosa avviene per un motivo. Forse era la sveglia che ci serviva per le prossime volte. Ora siamo partite bene ma ogni match è a sè. Quello che conta è alla fine. L’euforia che abbiamo possa darci modo di compiere quel salto di qualità che vogliamo fare. Dobbiamo solo conoscerci un po’ di più per capire cosa fare nel corso della partita”.

Dal club, alla nazionale. Dal 14-19 dicembre andrà in scena la Division 1 di World Cup ad Atene. Quale sarà l’obiettivo per le azzurre? “L’obiettivo sarà giocare bene. Fare uno step in più in ogni occasione ti dà modo di crescere. Il sogno è ovviamente Los Angeles 2028. Dovremo lavorare tanto per presentarci nel migliore dei modi all’appuntamento. Io sono già stata a Rio 2016 e auguro a tutte di vivere una emozione simile”.

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