Ben Shelton sul nuovo coach Juan Carlos Ferrero: “Farà una grande differenza nella mia carriera”

Il mondo del tennis nelle ultime settimane si sta dividendo tra campi di gioco e fuori campo. Molti tennisti, infatti, hanno cambiato allenatore e stanno collocandosi con nomi importanti. Jannik Sinner sembra sempre più vicino ad affidarsi a Magnus Norman, Felix Auger-Aliassime ha concluso un accordo con Ivan Ljubicic, mentre il nome più atteso, ovvero quello di Juan Carlo Ferrero, era ancora in attesa di ufficialità. Nelle scorse ore è arrivata la notizia, con Ben Shelton che sarà il suo nuovo assistito.

Lo stesso tennista statunitense ha confermato la notizia e l’ex allenatore di Carlos Alcaraz, quindi, entrerà nel suo staff affiancando il padre Bryan. Gli obiettivi sono chiari: far fare a Ben Shelton il salto di qualità definitivo. Dopo aver raggiunto la finale degli US Open il tennista nato ad Atlanta nel 2002 sa di essere di fronte al momento cruciale della propria carriera. Da giovane speranza vuole passare al ruolo di primo sfidante di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, proseguendo nel suo percorso di crescita.

Benjamin Todd Shelton, detto Ben, ha parlato di questa nuova avventura in una intervista a TNT Sports: “Juan Carlos Ferrero è un grande allenatore, uno dei migliori al mondo, che è diventato anche numero 1 da giocatore. Penso che possa portare molta esperienza e saggezza alla nostra squadra e fare una grande differenza nella mia carriera”.

C’era, a questo punto, grande curiosità nel capire quando avrebbe avuto inizio effettivo questo nuovo binomio. L’allenatore spagnolo sarà presente durante la settimana delle Nitto Atp Finals di Torino e inizierà a dare i primi consigli al classe 2002. Juan Carlos Ferrero, poi, entrerà ufficialmente in azione a partire dalla preparazione invernale, con il mirino subito puntato in direzione degli Australian Open di gennaio.