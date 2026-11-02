Tennis
Ranking ATP (2 novembre 2026): Zverev scavalca Sinner in vetta, Cobolli stabile in top-10
Lunedì 2 novembre 2026 segna un nuovo avvicendamento al vertice del ranking ATP. Come era ormai noto da giorni, il tedesco Alexander Zverev si è ripreso lo scettro del tennis mondiale. Si interrompe così a quota 95 il regno di Jannik Sinner, costretto ora a inseguire il nuovo numero uno.
Un sorpasso maturato grazie alla continuità di rendimento mostrata da Zverev nel corso della stagione, ma favorito anche, inevitabilmente, dall’infortunio che ha tenuto l’azzurro lontano dai campi per gran parte della seconda metà dell’annata.
Sul terzo gradino del podio figura ancora lo spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo di Vienna. Alle sue spalle si piazzano l’americano Ben Shelton, il russo Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, il francese Arthur Fils, lo statunitense Frances Tiafoe, l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Rafael Jodar, che raggiunge per la prima volta in carriera questo prestigioso traguardo. Un risultato straordinario, centrato appena 287 giorni dopo il debutto nel circuito maggiore: si tratta di un record assoluto.
RANKING ATP TOP-10
Lunedì 2 novembre 2026
1. Alexander Zverev 9520
2. Jannik Sinner 9450
3. Carlos Alcaraz 6110
4. Ben Shelton 4490
5. Daniil Medvedev 3820
6. Flavio Cobolli 3680
7. Arthur Fils 3535
8. Frances Tiafoe 3390
9. Alex de Minaur 3370
10. Rafael Jodar 3194
Tornando agli italiani, Cobolli ha mantenuto la propria posizione nell’ultimo aggiornamento della classifica. Resta tuttavia da valutare la sua condizione fisica dopo l’infortunio rimediato a Vienna. In linea teorica, il romano dovrebbe essere al via del Masters 1000 di Parigi, dove proverà a giocarsi le ultime chance di qualificazione alle ATP Finals 2026.
Completano il quadro degli azzurri presenti nella top 100 Luciano Darderi, al numero 20, Lorenzo Musetti (26°), Matteo Arnaldi (36°), Matteo Berrettini (44°) e Mattia Bellucci (62°).
AZZURRI IN TOP-100
Lunedì 2 novembre 2026
2. Jannik Sinner 9450
6. Flavio Cobolli 3680
20. Luciano Darderi 2160
26. Lorenzo Musetti 1805
36. Matteo Arnaldi 1321
44. Matteo Berrettini 1133
62. Mattia Bellucci 839