Jannik Sinner scavalcato da Zverev: le settimane da n.1 e il piazzamento nella classifica di tutti i tempi

Il tennis mondiale cambia padrone. Alexander Zverev e ufficialmente il nuovo numero 1 del mondo, complice lo stop forzato di Jannik Sinner a causa dell infortunio al ginocchio destro. Per il tennis tedesco si tratta di una giornata storica, che consacra Zverev come trentesimo numero uno dall introduzione del ranking computerizzato nel 1973. Per l’azzurro, invece, si chiude una prima, straordinaria era al vertice del circuito ATP: un cammino che lo proietta direttamente tra i piu grandi di sempre.

Sinner saluta temporaneamente la prima posizione del ranking con un bottino impressionante: 95 settimane complessive da numero 1 del mondo. Un regno tutt altro che effimero, iniziato il 10 giugno 2024 e sviluppatosi in tre capitoli distinti.

Il primo e piu lungo segmento ha visto Jannik dominare per ben 65 settimane consecutive, fino al settembre 2025. Dopo una brevissima parentesi di una settimana a novembre dello scorso anno, il tennista azzurro era tornato in vetta lo scorso 13 aprile 2026, difendendo la prima posizione per altre 29 settimane prima del sorpasso odierno.

Le 95 settimane accumulate permettono a Sinner di blindare un posizionamento d elite nella classifica all-time. L’altoatesino si trova al decimo osto assoluto nella storia del tennis, avendo gia scavalcato miti del calibro di Lleyton Hewitt (80 settimane), Andre Agassi (101 settimane nel mirino) e Andy Murray (41).

Davanti a lui, la storia del tennis parla chiaro. Novak Djokovic guida la classifica immortale con 428 settimane, seguito da Roger Federer (310) e Pete Sampras (286). Sinner si assesta a sole sei lunghezze da Agassi, un traguardo che lo mette virtualmente sullo stesso piano dei piu grandi dominatori dell era moderna.

CLASSIFICA N. SETTIMANA NUMERO UNO ALLTIME

1. Novak Djokovic: 428 settimane

2. Roger Federer: 310 settimane

3. Pete Sampras: 286 settimane

4. Ivan Lendl: 270 settimane

5. Jimmy Connors: 268 settimane

6. Rafael Nadal: 209 settimane

7. John McEnroe: 170 settimane

8. Bjorn Borg: 109 settimane

9. Andre Agassi: 101 settimane

10. Jannik Sinner: 95 settimane