Basket femminile, Gianni Petrucci: “Zandalasini è arrivata dove nessun italiano era riuscito”

Nella notte italiana le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini hanno conquistato il titolo WNBA 2026: per l’azzurra si tratta del secondo titolo dopo quello conquistato nel 2017 con Minnesota. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, esprime all’ANSA tutta la gioia per il traguardo ottenuto dall’azzurra.

Il numero 1 del basket italiano sottolinea: “Due titoli in un campionato professionistico americano nessuno li può vantare. Sei arrivata dove nessun italiano era mai arrivato e questo titolo WNBA con le Golden State Valkyries ti ha vista protagonista nelle strategie di squadra. Cecilia, congratulazioni di cuore“.

Ricorda Petrucci: “E’ un titolo che ripaga dei tanti sacrifici fatti e premia non solo le tue capacità, indiscusse, ma anche la passione, la caparbietà, la voglia di giocare e di vincere che hai sempre avuto, dovunque abbia giocato e a qualsiasi età, a cominciare dalle Nazionali“.

Il presidente della FIP indica Zandalasini come modello da seguire per le altre ragazze che si avvicinano al basket: “La tua è una carriera è tutta da raccontare, da additare ad esempio alle tante ragazzine che giocano a minibasket e a basket. Ti aspettiamo per festeggiare insieme. Brava!“.