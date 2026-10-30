Sara Madera, ala della Nazionale italiana e alla sua terza stagione con La Molisana Magnolia Campobasso, è ospite di Basket Base. L’azzurra classe 2000 racconta l’inizio di una nuova annata, che sta proseguendo a gonfie vele, soprattutto in EuroCup, tra obiettivi di squadra e ambizioni personali.

Spazio anche ai ricordi del Mondiale di Berlino e a una riflessione sul ruolo del basket femminile e sulla responsabilità dei media nel raccontare lo sport alle nuove generazioni, contribuendo a creare interesse, visibilità e nuovi modelli di riferimento.

Conducono: Sofia Altavilla e Federico Rossini

📌 Nel video potrai scoprire:

– L’inizio di stagione di Sara Madera con Campobasso e il percorso in EuroCup

– La sua esperienza con la Nazionale e i ricordi del Mondiale di Berlino

– Il significato della leadership e delle responsabilità dentro e fuori dal campo

– Il ruolo del basket femminile e dei media nel coinvolgere le nuove generazioni

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