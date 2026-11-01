GP MalesiaMotoGP
MotoGP, la legge di Marc Marquez a Sepang: Mondiale in cassaforte. Bezzecchi non pervenuto
Marc Marquez completa l’opera al Sepang International Circuit dopo il prezioso secondo posto nella Sprint di ieri e vince per dispersione il Gran Premio della Malesia 2026, valevole come diciannovesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Settima affermazione dell’anno nelle gare della domenica per il fenomeno spagnolo della Ducati, che centra l’ottantesimo successo della carriera nella classe regina e fa un passo avanti quasi decisivo verso la conquista del decimo titolo iridato (la certezza aritmetica potrebbe arrivare già tra una settimana a Lusail).
Il 33enne di Cervera ha dominato la scena sul tracciato malese, prendendosi subito la prima posizione con un’ottima partenza e rispondendo prontamente al contrattacco del fratello Alex (che partiva dalla pole) per poi imporre il suo ritmo alla corsa senza concedere agli avversari la possibilità di mettere in discussione la sua leadership fino alla bandiera a scacchi.
Seconda piazza a 4 secondi dalla vetta per la KTM del solito Pedro Acosta, autore di un weekend eccezionale dopo la vittoria di ieri nella Sprint, mentre completa il podio spagnolo Alex Marquez in terza posizione con la Ducati Gresini. Aprilia si lecca le ferite dovendosi accontentare del quarto posto del giapponese Ai Ogura e del sesto di Marco Bezzecchi, beffato in extremis dalla KTM Tech 3 di Enea Bastianini nella volata per la quinta posizione.
Grazie a questa vittoria Marc Marquez spicca il volo e consolida la leadership del campionato a tre round dalla fine con un vantaggio di 44 punti su Martin (out per infortunio in Malesia, dovrebbe gareggiare in Qatar), 67 su Bezzecchi, 104 su Acosta, 121 su Ogura e 134 su Di Giannantonio.
CLASSIFICA GP MALESIA MOTOGP 2026
1. Marc MARQUEZ (Ducati)
2. Pedro ACOSTA (KTM) +4.172
3. Alex MARQUEZ (Ducati) +5.955
4. Ai OGURA (Aprilia) +6.759
5. Enea BASTIANINI (KTM) +10.896
6. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +11.259
7. Luca MARINI (Honda) +17.724
8. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +17.790
9. Brad BINDER (KTM) +23.729
10. Franco MORBIDELLI (Ducati) +25.097
11. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +25.826
12. Alex RINS (Yamaha) +27.063
13. Francesco BAGNAIA (Ducati) +32.960
14. Maverick VIÑALES (KTM) +34.597
15. Iker LECUONA (Ducati) +38.446
16. Jack MILLER (Yamaha) +43.327
17. Johann ZARCO (Honda) 3 laps
18. Diogo MOREIRA (Honda) 6 laps
19. Joan MIR (Honda) 11 laps
20. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) 18 laps