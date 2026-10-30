Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Basket

Basket, Eurolega: la Virtus Bologna cede nel finale, al PalaDozza passa il Besiktas

Pubblicato

2 minuti fa

il

Derrick Alston Jr
Derrick Alston Jr/ Ciamillo

A 48 ore dalla sconfitta contro lo Zalgiris, la Virtus Bologna cade nuovamente in casa. Al PalaDozza, al termine di un match spettacolare ed equilibrato, sono i turchi del Besiktas ad aggiudicarsi la sfida valida per il nono turno dell’Eurolega 2026-2027. Decisivi i minuti finali con le V-Nere che sono state rimontate e poi punite all’ultimo secondo dalla tripla di Conor Morgan.

La squadra felsinea sembrava aver preso un vantaggio sufficiente (+13) ma i turchi si sono rifatti sotto nel finale, grazie anche agli errori dall’arco dei padroni di casa. Grande protagonista del match Lonnie Walker, top scorer con 30 punti a referto. Inutili invece i 19 di Alston Jr. La Virtus Bologna incassa così la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche e la quinta della sua Eurolega.

Dopo i primi due possessi, sono i turchi a sfruttare gli errori ai liberi delle V-Nere portandosi sul +6 con la tripla di Wilbekin. I padroni di casa pareggiano con le due triple di fila di Alston Jr ma gli ospiti rimangono avanti con il canestro di Walker (+3). La Virtus ritrova il pareggio in lunetta e sorpassa con il contropiede di Moore, prima che la tripla di Brown punisca ancora la difesa felsinea (+1 ospite). Bello non sbaglia i liberi ma il sottomano di Walker vale la parità a quota 21. L’ex NBA punisce anche da tre ma nel finale la squadra italiana è precisa in lunetta. 24-24 il risultato dopo i primi 10′.

Kokila tiene avanti la Virtus nei primi possessi del secondo quarto e con Hackett il vantaggio bolognese arriva sul +6. Il Besiktas si sblocca con Dejulius ma un Kokila scatenato infila il gioco da tre (+7). I turchi hanno difficoltà a trovare la via del canestro, la Virtus macina gioco e si mantiene avanti grazie ai liberi (+9). Wilbekin trova la tripla, le V-Nere non segnano dall’arco e gli ospiti si portano sul -4. Frazier si iscrive al match con otto punti consecutivi e con la velocità di Bello la Virtus vola sul +10. Il Besiktas sbanda, Walker cerca di tenere la scia degli italiani ma Moore segna la tripla del +12. Bologna però gestisce male l’ultimo possesso ed i turchi chiudono l’intervallo con un ritardo di 7 punti (54-47).

Nei primi minuti della ripresa il Besiktas pressa ma le V-Nere rimangono avanti con Carr e Diarra (+6). Walker piazza la quinta tripla del suo match e Nowell segna il -1 turco tra le distrazioni bolognesi. Alston Jr non sbaglia dall’arco ma Dejulius tiene a -2 gli ospiti. Omoruyi piazza la tripla del sorpasso e con la penetrazione firma il +3 Besiktas. La Virtus non si scompone e si rimette davanti affidandosi ad Hackett e Moore. Le V-Nere lavorano in difesa, Bello segna la tripla in transizione e Diouf in lunetta segna il +4. Moore segna in contropiede sulla palla recuperata da Hackett ma Birsen punisce con una prodezza sulla sirena. A fine terzo quarto Bologna resta avanti 74-70. 

Frazier piazza la tripla, Walker torna a segnare e Gabriel segna il nuovo -1 turco. Klintman ne trova quattro consecutivi e la Virtus allunga ancora con i liberi di Moore e di Diarra (+6). Il Besiktas non trova più le triple e dall’altra parte Carr punisce dall’arco per il +10 a 5′ dalla fine. Si entra nelle fasi finali e Carr come sempre si scalda; gioco da tre e nuovo allungo Virtus (+13). Alla tripla del solito Walker risponde Alston Jr e le V-Nere mantengono i tredici punti di vantaggio. Morgan segna in contropiede e Gabriel schiaccia il -9 che riavvicina il Besiktas. Alston perde palla, Wilbekin segna una tripla pericolosa ma Diarra schiaccia il fondamentale +8. I turchi non si danno per vinti e Morgan piazza un’altra tripla che vale il -5 a 1’26” dalla sirena. La Virtus pasticcia ancora in attacco e con il gioco da tre di Nowell il Besiktas si porta sul -2. Frazier fa 2/2 ai liberi ma Walker è libero di piazzare la tripla del -1 a 40″ dal termine. Carr sbaglia, il Besiktas ha l’ultimo tiro e Morgan gela il PalaDozza segnando la tripla che regala la vittoria ai turchi. Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: