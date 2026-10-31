Basket femminile: Livorno sogna per tre quarti, poi Venezia rimonta e vince nell’anticipo di Serie A1

Neanche una doppia assenza, quella di Mariella Santucci per la rottura del crociato e di Matilde Villa colta da febbre prima del match, ferma la Reyer Venezia. La squadra di Andrea Mazzon, nell’anticipo della 5a giornata, riesce a sbancare il PalaMacchia contro una volitiva Libertas Livorno. 82-90 il risultato finale con 20 punti di Alyssa Ustby e 19 di Ivana Dojkic per le orogranata e 21 di Qadashah Hoppie e 17 di Giulia Natali per le labroniche.

Sono in 700 (e il prestigio meriterebbe di più) al PalaMacchia per vedere una Libertas molto incisiva soprattutto con Hoppie, che da sola realizza 9 dei primi 10 punti delle padrone di casa, mentre Venezia continua ad affidarsi a varie giocatrici prima di trovare più spesso Ustby, in quella che è di fatto una rotazione a sette obbligata. Entrano in scena anche Sammartini e Gilli per far lentamente allungare le padrone di casa, che poi hanno anche quattro punti in fila da Natali per il 23-17.

Borondy ritorna in campo con in mano il +8, e in generale Livorno riesce a reggere i tanti tentativi di Venezia di rimettersi più in scia, trovando qualcosa anche da Poggio e Smith. Dall’altra parte a Ustby si uniscono Dojkic e Whittle per far tornare la Reyer a -3 e poi -1, fino al sorpasso sul 34-36 operato proprio da Dojkic. A quel punto la Libertas trova un parziale di 6-2 e, poco dopo, anche la tripla di Hoppie del 43-38 all’intervallo.

Si riparte con gli attacchi che iniziano a diventare sempre più precisi. Natali da tre, Cornelie in appoggio e Livorno ritrova gli otto punti di vantaggio che, dopo tre minuti, diventano 10 con Smith. Dojkic e Cubaj tengono la Reyer vicina, ma in ogni caso i punti restano tra i sette e i nove di ritardo. Poi arrivano Pasa e Whittle che riportano le ospiti fino al -3 (59-56). A quel punto la coppia Natali-Sammartini riprende a colpire, e nasce una serie di tiri da lontano importante che si chiude con la tripla quasi sulla sirena di Gilli del 71-65.

Dopo la terza sirena arriva un elemento in più per l’Umana: Chery, che insieme a Cubaj trova la chiave per il sorpasso (72-73). Smith tiene lì Livorno, che con lei pareggia ancora a quota 76. Dojkic fa entrare tutte nell’ultimo quarto sul 76-78, ma a quel punto la Libertas sostanzialmente finisce l’energia. Pan, Chery e Dojkic in attacco fanno il resto: finisce 82-90, ma per le toscane è una giornata che ricorda la bontà del lavoro estivo.

LADIES LIBERTAS LIVORNO-UMANA REYER VENEZIA 82-90

LIVORNO – Hoppie* 21, Sammartini 6, Toffali* 7, Natali 17, N’guessan, Cornelie* 8, Poggio 2, Gilli 5, Smith* 13, Borondy* 8. All. Andreoli

VENEZIA – Pan* 9, Pasa* 13, Chery 10, Cubaj* 7, Dojkic* 19, Whittle 12, Ustby* 20, Smorto, Sablich ne, Bianco Rossignoli ne. All. Mazzon