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Bagnaia rassicura sui social: “Sto bene, in Qatar stavo facendo uno dei miei fine settimana migliori”

Pubblicato

27 minuti fa

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Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia / IPA Sport

Francesco Bagnaia nell’incidente occorso a Lusail ha riportato due fratture al piede destro, che interessano il quarto ed il quinto metatarso: il pilota italiano, portato all’ospedale di Doha per ulteriori accertamenti, tornerà in Italia nelle prossime ore per essere operato. Su Instagram, nella giornata di ieri, le parole dell’azzurro.

Le parole del pilota della Ducati: “Cosa posso dire? Tornerò subito ragazzi. È strano dirlo, ma per me il Qatar è stato uno dei migliori weekend della stagione. Purtroppo, a volte, non importa quanto ci si sforzi di cambiare le cose, semplicemente non vanno come si deve. E non c’è nulla che tu possa fare al riguardo“.

Bagnaia rassicura i tifosi, cercando di trarre elementi positivi da quanto accaduto: “Mi dispiace davvero, ma voglio cogliere i punti positivi di questo weekend, perché abbiamo trascorso troppo tempo frustrati. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene“.

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