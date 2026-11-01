MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2026: Marc Marquez ormai imprendibile, Martin a -44
Marc Marquez consolida la sua leadership nella classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della gara lunga del Gran Premio della Malesia, dominata dallo spagnolo della Ducati davanti alla KTM guidata dal connazionale Pedro Acosta, mentre l’italiano Marco Bezzecchi si è attestato al sesto posto in sella all’Aprilia.
Marc Marquez allunga così a +44 nella generale su Jorge Martin (Aprilia), costretto ad abbandonare il weekend di gara a Sepang dopo la frattura al braccio di una settimana fa in Australia. Distacco sempre più pesante per Bezzecchi, che scivola a -67 dalla vetta del Campionato, mentre Acosta è quarto a -104 da Marquez.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026
1 Marc Marquez (Ducati) 399
2 Jorge Martin (Aprilia) 355
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 332
4 Pedro Acosta (KTM) 295
5 Ai Ogura (Aprilia) 278
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 265
7 Raul Fernandez (Aprilia) 236
8 Alex Marquez (Ducati) 197
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173
10 Enea Bastianini (KTM) 134
11 Fermin Aldeguer (Ducati) 125
12 Brad Binder (KTM) 118
13 Luca Marini (Honda) 117
14 Fabio Quartararo (Yamaha) 79
15 Diogo Moreira (Honda) 78
16 Franco Morbidelli (Ducati) 65
17 Johann Zarco (Honda) 51
18 Joan Mir 33
19 Jack Miller (Yamaha) 31
20 Alex Rins (Yamaha) 29
21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18
22 Maverick Viñales (KTM) 14
23 Iker Lecuona 11
24 Augusto Fernandez 6
25 Pol Espargaro 5
26 Somkiat Chantra 3
27 Takaaki Nakagami 3
28 C. Crutchlow 0
29 J. Folger 0
30 L. Savadori 0
31 M. Pirro 0
32 A. Espargarò 0