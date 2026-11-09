MotoGP, Marc Marquez vede il 10° titolo. Aprilia insegue Ducati per vincere almeno il Mondiale costruttori

L’infortunio rimediato da Jorge Martin nella Sprint di Phillip Island ha spento sul più bello la sfida con Marc Marquez per il Mondiale MotoGP 2026, consentendo al fuoriclasse catalano di piazzare l’allungo decisivo tra Sepang e Lusail ipotecando così la conquista del decimo titolo iridato della carriera (l’ottavo in top class) dopo essersi ritrovato anche ad oltre 100 punti di distacco dalla vetta della classifica nel corso della stagione.

Aprilia è consapevole di aver buttato via un’occasione forse irripetibile, non sfruttando appieno l’enorme potenziale della RS-GP26 abbinato alla competitività della coppia di piloti del team ufficiale a causa di una lunga serie di errori e circostante sfavorevoli (soprattutto nella fase centrale del campionato) che hanno facilitato l’impresa del campione in carica.

La Casa di Noale, dopo aver visto sfumare ormai definitivamente le residue speranze di mettere in discussione il trionfo di Marquez, deve porsi come obiettivo quello di aggiudicarsi perlomeno il Mondiale costruttori. A due Sprint e due gare lunghe dalla fine (in programma a Portimao e Valencia), la situazione vede Ducati al comando con un margine di 8 punti sull’Aprilia.

Considerando che in questa graduatoria viene preso in considerazione solamente il miglior risultato ottenuto da una casa al termine di una manche, sarà cruciale con ogni probabilità proprio il rendimento di Marc Marquez contro le RS-GP Factory e del team Trackhouse. Attualmente Bezzecchi è il pilota Aprilia più in forma e potrebbe diventare quindi determinante per il sorpasso in extremis nei confronti della Rossa di Borgo Panigale.