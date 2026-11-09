MotoGP, il GP del Qatar mostra la tara fra Marquez e Bezzecchi. Non è una questione di velocità, bensì di maturità

La differenza tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi l’abbiamo vista tutta in Qatar. Una sintesi perfetta dell’abilità dell’uno e dell’altro nel concretizzare il potenziale a propria disposizione. Lo spagnolo è impressionante, una volta rientrato dall’incidente patito a Le Mans si è tramutato in un predatore implacabile, massimizzando sempre le proprie possibilità. Al contrario, l’italiano continua a dimostrare di non essere (ancora?) maturo per il titolo.

La manovra kamikaze nella Sprint del sabato è l’ennesima riprova dei limiti del riminese. Si vede benissimo dalla ripresa dall’elicottero e dalla videocamera montata sulla Desmosedici di Marquez quanto fosse sconsiderato il tentativo di sorpasso del centauro Aprilia, che ha pagato un prezzo salatissimo per la sua avventatezza. Per fortuna lui non si è fatto niente e non ci sono state conseguenze per terzi.

Poi domenica, lo stesso pilota, è stato perfetto. Anzi, sontuoso. Però, nell’economia del weekend, il conteggio dei punti lo vede indietro 25 a 32 nei confronti di Marquez e il Mondiale 2026 è oramai andato, nonostante Bezzecchi avesse tutte le carte in regola per vincerlo, a cominciare da una moto complessivamente migliore di quella pilotata dal rivale. Non è solo il Qatar, è tutta la stagione a essere caratterizzata da questa dicotomia, quella che intercorre tra i Campioni del Mondo e i wannabe.

Francamente, il profilo di Bezzecchi non appare tanto diverso da quello del Bagnaia dei tempi d’oro, per intenderci del triennio 2022-2024, quando Pecco ha vinto due Mondiali e lottato fino all’ultimo per un terzo alloro. Grandissime prestazioni, una velocità da primo della classe, ma anche tanti errori. Il piemontese ha avuto la fortuna di non avere Marquez tra i piedi, sfruttando bene le opportunità concessegli dalla sorte.

Difatti, Bagnaia è stato letteralmente polverizzato nel confronto diretto a parità di moto. Però, i suoi due Mondiali li ha vinti, se li è meritati e nessuno glieli toglie. Bezzecchi non ha avuto lo stesso dono dalle circostanze, pur dando la sensazione di avere un valore paritetico a quello di chi ha riportato la Ducati sul pinnacolo del motociclismo 15 anni dopo Casey Stoner.

Marquez vince e, anche quando non vince, convince. Come accaduto in Qatar. La risposta del perché Ducati lo abbia preferito a Jorge Martin è sotto gli occhi di tutti. Nel 2025 ha annichilito la concorrenza, quest’anno sta compiendo un capolavoro, vincendo un Mondiale praticamente da solo contro le Aprilia. L’anno scorso, il pilota migliore sulla moto migliore non ha lasciato scampo a nessuno, quest’anno il pilota migliore su una moto leggermente inferiore sta spostando gli equilibri della lotta iridata.

Marco Bezzecchi può essere un degno Campione del Mondo. Il talento c’è, la velocità pure. Manca la maturità. Ha quasi 28 anni, che proprio pochi non sono, però neppure troppi. Esiste il processo d’apprendimento chiamato “trial and error”, quello tramite il quale si impara dai propri sbagli.

Non è Marquez e non lo sarà mai, ma chi lo è? El Trueno de Cervera si appresta a festeggiare il suo capolavoro supremo, dipinto a 33 anni. Cinque più di chi, per ora, vorrebbe ma non può. C’è ancora tempo per “potere”, però. D’altronde volere è potere, se viene acceso l’interruttore mentale giusto. Solo Bezzecchi, però, può schiacciare questo pulsante presente all’interno della sua testa.