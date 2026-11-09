MotoGP, i promossi e bocciati del GP del Qatar 2026: Marquez come Robin Hood. Bezzecchi double face

Il contestato Gran Premio del Qatar di MotoGP è alfine passato agli archivi. Per fortuna, perché l’evento si è disputato comunque senza grossi scompensi. Ora, dopo una serie di gare ravvicinate, si tira il fiato prima del ‘Gran Finale Iberico’ fra Portimao e Valencia. Tuttavia, è bene effettuare un ritorno su quanto accaduto a Lusail, discernendo promossi e bocciati del discusso evento mediorientale.

PROMOSSI

MARQUEZ Marc (Ducati) – Come Robin Hood, tutte le sue frecce centrano il bersaglio. Anche Lusail viene infilzata. Non c’è il massimo, ma 32 punti sono comunque tantissimi. Ha rischiato grosso sabato, quando è “sopravvissuto” a un attacco kamikaze di Bezzecchi. Superato lo spavento, si è portato a casa la Sprint e poi ha conseguito un preziosissimo secondo posto. L’ottavo titolo nella classe regina è vicinissimo.

MARTIN Jorge (Aprilia) – “Perdi solo quando ti arrendi” recita una massima di vita. Non si sta arrendendo, non si è mai arreso. Ha disputato una Sprint eroica e nel GP vero ha fatto quanto ha potuto. La sua performance è nobile e fa un favore anche a Marquez. Gli permetterà di festeggiare in Portogallo, lontano dal rombo degli aerei da guerra e dei missili.

BASTIANINI Enea (Ktm Tech 3) – Ha confermato quanto di buono fatto a Sepang, ma stavolta è indiscutibilmente stato il migliore del gruppo Ktm. Anche meglio di un Acosta anonimo, flagellato dai non meglio specificati problemi di pressione agli pneumatici. Comunque, fa piacere rivederlo lì in alto, con l’augurio che una volta montato in sella ad Aprilia possa tornare nei quartieri nobili.

Il BEZZECCHI Marco (Aprilia) della domenica – Una gara poderosa, degna del Jorge Lorenzo dei tempi belli. Parte in testa, vola via e non lo vede più nessuno fino al traguardo. Sono sei vittorie in stagione, solo una meno di Marquez, ma il distacco in classifica generale è pari a due weekend. La differenza? Non la si è vista nel Gran Premio, bensì nella Sprint…

BOCCIATI

Il BEZZECCHI Marco (Aprilia) del sabato – Una manovra kamikaze che ha rischiato di fare danni. Alla fine, ci ha rimesso solo lui e per fortuna non si è fatto niente. Non è veloce, è velocissimo. Però non si vince solo con il talento. Ci vuole anche il cervello. Quando c’è bagarre, lui ha la tendenza a perdere il sangue freddo. La differenza con Marquez è tutta qui, nella capacità di saper sfruttare il proprio potenziale. La differenza tra i campioni e i wannabe.

DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati VR46) – La Sprint sarebbe da promozione, ma ancora una volta alla domenica si spegne. Non gli capitava a inizio anno, invece nella seconda metà di stagione ha posto diverse volte le basi per fare benissimo anche nei GP veri e propri senza riuscirci. Difatti, la sua posizione in classifica generale ne sta risentendo. Da contender teorico per il titolo, è scivolato al sesto posto…