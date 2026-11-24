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Il giorno dopo il trionfo di Carlos Alcaraz a Torino, Jannik Sinner vola in Finlandia per operarsi al ginocchio. Questo significa che per dodici mesi i due fuoriclasse del tennis rischiano di non ritrovarsi nello stesso torneo. Per colpa degli infortuni.
Intanto è già tempo di Finali di Coppa Davis.
Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle ore 10, canale youtube OA Sport
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