La Sir Susa Scai Perugia vince la Del Monte Supercoppa 2026, la quinta di fila, e si prende il primo trofeo della stagione. Nella nuova puntata di Volley Night ne parliamo con un ospite speciale: Stefano Locatelli, giornalista e telecronista di Sky Sport, insieme a Paolo Cozzi, Laura Partenio e Luciano de Gregorio.

💬 La diretta la fate anche voi! Scrivete nei commenti: commentate, fate le vostre analisi e mandate le vostre domande ai nostri ospiti. Le leggiamo in diretta!

🏐 Un weekend da spettacolo al PalaRaschi di Parma. Perugia batte Trento in 4 set in semifinale. In finale va sotto di due set contro Civitanova e poi li rimonta: si chiude 15-13 al tie-break, e per la Lube è la prima sconfitta della stagione.

🏐 Serie A1 femminile. Conegliano perde il primo set del suo campionato ma resta imbattuta, come Milano. Chieri e Vallefoglia continuano a volare. Scandicci torna a vincere dopo la sconfitta a sorpresa contro San Giovanni, che continua la sua corsa e vince lo scontro diretto con Brescia.

👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella 🔔 per non perdere le prossime dirette di Volley Night!

#VolleyNight #Perugia #Supercoppa #SirSusaScaiPerugia #SupercoppaItaliana #Volley #Pallavolo #SuperLega #Lube #Civitanova #Conegliano #SerieA1Femminile #OASportTV #Live #Diretta