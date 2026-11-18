Nuova puntata di Tennis Mania dedicata alle ATP Finals 2026. La trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport ha messo la lente di ingrandimento sulle prime due giornate del torneo in scena a Torino. Massimiliano Ambesi, voce tecnica di Eurosport, ha detto la sua sulla prestazione di Carlos Alcaraz, soffermandosi successivamente sul match tra Cobolli e Medvedev e sulle dichiarazioni del romano.

Partendo dallo spagnolo: “Alcaraz ha passeggiato su Tiafoe ma non si può prendere una partita per definire il giocatore. Poteva venirne fuori un match spettacolare ma nelle partite contro i big viene sovrastato. È stata la partita meno combattuta, se devo analizzare le partite ho visto una netta superiorità di coloro che hanno vinto. Cobolli non arriva mai a palla break, Tiafoe in un paio di giochi ci arriva”.

La netta superiorità dei primi quattro giocatori del ranking: “Alcaraz non deve dimostrare niente, l’anno scorso arriva in finale e perde da Sinner. Già ha dimostrato di essere competitivo su questa superficie. Zverev e Medvedev non hanno concesso quasi niente, le loro prestazioni si avvicinano a quella di Alcaraz. I quattro giocatori con la classifica migliore hanno confermato il trend della stagione. Sono curioso di vedere Jodar che venderà a caro prezzo la pelle”.

Sulle parole di Cobolli: “Di Cobolli mi hanno colpito le dichiarazioni post-partita. La presenza di Sinner in quel contesto consente a lui di avere un approccio differente. Cobolli chiedeva di dare merito ai risultati degli altri italiani oltre Sinner, non ho visto le sue parole incoerenti ma non avrei esternato il pensiero. La formula del torneo dà una mano agli esordienti che nell’ultimo match possono giocarsi qualcosa”.

Su chi aveva pronosticato Cobolli possibile semifinalista: “Medvedev arriva da Parigi dove perde da Buse. Se il russo non aveva voglia di giocare ed entrava in campo svogliato come negli ultimi mesi c’era possibilità per Cobolli. Ma queste situazioni andavano citate da chi pronosticava Cobolli in semifinale. Cobolli sa che ancora manca qualcosa per essere con i migliori”.

Ponendo l’accento sulle figure del mondo del tennis di cui ogni giocatore si circonda: “Il tennis è uno sport professionistico. I tennisti sono circondati da delle figure di assoluto livello, prima questo accadeva solo negli sport di squadra. Ormai anche gli atleti olimpionici sono seguiti da team di professionisti”.

Chiosando sulla Davis e sulla possibilità di vedere Berrettini in campo: “In vista della Davis un singolarista in più ti permetterebbe di fare alcune valutazioni ed avere un vantaggio sugli avversari. Non mi precluderei la possibilità di avere un altro singolarista competitivo come Berrettini. Questa volta serve più delle altre volte. La Spagna ha l’ostacolo della Germania che non sarà facile da battere”.