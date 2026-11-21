Sarà il tedesco Alexander Zverev ad affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’ultimo atto delle ATP Finals 2026 di tennis: a Torino nella seconda semifinale il teutonico piega la resistenza del russo Daniil Medvedev, al termine di un match a lungo equilibrato e deciso da pochi punti, chiuso sullo score di 7-6 (0) 6-4 dopo un’ora e 28 minuti di gioco.

Nel primo set Zverev tiene il servizio ai vantaggi in apertura, poi Medvedev difende il successivo turno in battuta risalendo dal 15-30. Da quel momento i punti vinti in risposta si contano sulle dita di una mano, dato che sono appena quattro fino al 6-6. Senza alcun sussulto la frazione si decide al tiebreak, dove però non c’è minima traccia di equilibrio: Zverev infila sette punti consecutivi e chiude con un eloquente 7-0 dopo 46 minuti di gioco.

Nella seconda frazione il canovaccio è a lungo simile a quello della prima: nei primi cinque game sono appena quattro i punti ceduti dal giocatore al servizio. Nel sesto game il primo sussulto, con Zverev che dal 40-0 si fa trascinare ai vantaggi, ma il teutonico tiene la battuta senza concedere palla break. I ruoli si invertono nel gioco successivo, quando arrivano le prime palle break: Medvedev va sotto 15-40 ed alla seconda occasione Zverev strappa la battuta al russo e si porta sul 4-3, allungando poi sul 5-3 dopo essere risalito dal 15-30. Medvedev resta aggrappato al match, poi Zverev va al servizio sul 5-4, tiene la battuta a trenta e chiude i conti sul 6-4 in 42 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio a lungo visto in campo: Zverev vince appena 6 punti in più dell’avversario, 63-57, mettendo a segno più vincenti, 26-23, ma concedendo anche più gratuiti, 19-15. Le uniche palle break sono quelle concesse da Medvedev nel settimo game del secondo set, quando il tedesco opera il break decisivo. Il teutonico fa meglio con la prima di servizio, 81%-69%, mentre il russo è più efficiente con la seconda, 86%-63%.