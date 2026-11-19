Le Finals della Coppa Davis 2026 si disputeranno sul cemento indoor di Bologna da martedì 24 a domenica 29 novembre: chi alzerà al cielo la prestigiosa Insalatiera, il massimo trofeo per Nazionali di tennis maschile, nel capoluogo emiliano? Si preannuncia una competizione di notevole spessore tecnico e che potrebbe viaggiare sull’incertezza, con diverse pretendenti pronte a darsi battaglia nell’ultimo evento di questa intensa stagione.

L’Italia proverà a difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni, incominciando la propria avventura contro la Corea del Sud il prossimo 25 novembre, partendo con i favori del pronostico. Il capitano Filippo Volandri ha selezionato Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori: in caso di affermazione contro la compagine asiatica, la compagine tricolore affronterà la vincente di Cechia-Canada nella semifinale di venerdì 27 novembre.

Dall’altra parte del tabellone, invece, la Gran Bretagna incrocerà la Germania e la Spagna se la dovrà vedere con tutti i favori del pronostico contro l’Austria. Oltre all’aspetto agonistico, è importante soffermarsi anche sul montepremi della manifestazione. Quanti soldi guadagnano le Nazionali in Coppa Davis? La ITF ha messo sul piatto una borsa complessiva di 4,9 milioni di dollari (circa 4,39 milioni di euro), che andrà suddivisa in maniera proporzionale in base ai risultati conseguiti.

I Campioni porteranno a casa 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,343 milioni di euro), che verranno poi suddivisi, in base ad accordi interni, tra le casse federali, i giocatori scesi in campo e l’intero staff tecnico. I finalisti perdenti dovranno accontentarsi di un milione di dollari (circa 895.000 euro), previsto un riconoscimento di 500.000 dollari (circa 448.000 euro) per le semifinaliste, mentre la presenza nel capoluogo emiliano assicura 350.000 dollari (circa 313.000 euro).

MONTEPREMI COPPA DAVIS 2026

Vincitore: 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,343 milioni di euro).

Finalista: 1 milione di dollari (circa 895.000 euro).

Semifinalista: 500.000 dollari (circa 448.000 euro).

Quarti di finale: 350.000 dollari (circa 313.000 euro).

Montepremi complessivo: 4,9 milioni di dollari (circa 4,39 milioni di euro).