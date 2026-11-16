Camila Giorgi, il ritorno nel tennis è ufficiale: nuovo staff e obiettivo 2027 dopo la maternità

Dopo oltre due anni lontana dai campi, Camila Giorgi è pronta a riprendere la propria carriera nel tennis professionistico. La marchigiana, che aveva interrotto l’attività agonistica nel maggio 2024, ha annunciato ufficialmente il ritorno attraverso un comunicato pubblicato oggi sui propri canali social. Il nuovo obiettivo è il 2027, quando l’ex numero 26 del mondo punta a ritrovare il circuito internazionale dopo una lunga pausa dedicata alla vita privata e alla maternità.

Vincitrice di quattro titoli WTA, tra cui il prestigioso torneo di Montréal nel 2021, Giorgi aveva già manifestato nei mesi scorsi l’intenzione di tornare a competere. Adesso il progetto prende forma, con una nuova organizzazione professionale e uno staff composto da figure di esperienza internazionale.

“In questi due anni la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata“, ha dichiarato la tennista, spiegando le motivazioni alla base della decisione. La maternità ha rappresentato una parentesi importante, senza però spegnere la passione per il tennis: “La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera“.

La novità principale riguarda la composizione del nuovo staff, che segna un cambiamento significativo rispetto alla gestione del passato. La guida tecnica sarà affidata all’argentino Andreas Ignacio Pasutti, ex professionista che ricoprirà il ruolo di allenatore e responsabile del lavoro sul campo. Per la preparazione atletica Giorgi ha scelto Marco Panichi, professionista con oltre trent’anni di esperienza e collaborazioni di prestigio con campioni come Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Il coordinamento manageriale e lo sviluppo strategico del progetto saranno invece affidati a Fabio Tonelli, mentre l’avvocato Pietro Demola seguirà gli aspetti legali, contrattuali e amministrativi. Una struttura articolata, pensata per accompagnare la tennista in ogni fase del percorso di rientro.

La preparazione tecnica e atletica inizierà immediatamente al Circolo Enjoy Sporting Club di Roma, individuato come nuova base operativa. Il lavoro dei prossimi mesi sarà fondamentale per recuperare condizione fisica, ritmo e continuità, con il 2027 fissato come orizzonte per il ritorno alle competizioni ufficiali.

Nel nuovo progetto trova spazio anche la questione delle pendenze fiscali relative al passato. Secondo quanto comunicato dall’entourage, Giorgi e i suoi collaboratori hanno avviato un percorso per definirle e chiarirle, con l’obiettivo di garantire trasparenza e stabilità alla nuova gestione professionale.

Per Camila Giorgi comincia dunque una nuova fase, dentro e fuori dal campo. Il ritorno al tennis non sarà immediato e richiederà un lavoro importante, ma la volontà è chiara: ripartire, ritrovare le sensazioni agonistiche e costruire un nuovo capitolo della propria carriera.

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