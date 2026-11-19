L’edizione 2026 delle ATP Finals sta riservando partite molto veloci nelle quali molto spesso il servizio è la componente dominante. Diversi atleti stanno concludendo la propria prestazione con percentuali alla battuta che in alcune occasioni potrebbero apparire irreali. Adriano Panatta, nell’ultima puntata del podcast La Telefonata, ha stigmatizzato le scelte effettuate dall’organizzazione del torneo sottolineando come la dimensione dell’evento stia prevalendo rispetto a quella del gioco.

Sull’attenzione riservata ai dettagli dell’evento rispetto alla cura del gioco: “Il tennis è un dettaglio, è tutto spettacolo, discoteca, luci psichedeliche. Una cosa di una volgarità assoluta, proprio”.

Sui problemi legati al campo: “Sai qual è il problema grosso? Che secondo me hanno fatto un macello col tappeto, dove l’hanno montato. Sembra ghiaccio. Ho visto Cobolli, perché si giocava a tennis? Secondo me sono proprio degli scienziati. Vorrei sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità”.

Sulla riduzione del requisito fisico come unico criterio per scegliere un giocatore di tennis: “Tra un po’ li andranno a prendere praticamente dalla pallavolo, dalla pallacanestro, li portano sul campo, gli insegnano il servizio, dritto, rovescio. Basta un colpo fatto abbastanza bene, non serve nient’altro”.

Il giudizio perentorio sugli organizzatori: “Sono dei malati di mente che non sanno che cosa vuol dire il tennis. Non hanno cultura del tennis. Non sanno che nel tennis si serve, poi l’altro risponde, poi si comincia a giocare e poi uno fa un attacco o una palla corta e così via”.