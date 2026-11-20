Questa sera Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno giocato il loro ultimo incontro insieme, dato che a fine stagione hanno annunciato la separazione e nei giorni scorsi il nome di Bolelli è uscito dai convocati per la Coppa Davis per far posto a Matteo Berrettini.

Si conosce già il nome del compagno di Vavassori, che sarà Marcelo Arevalo, ex numero 1 della specialità: a fine stagione, dunque, il salvadoregno si separerà dal croato Mate Pavic, con cui domani giocherà le semifinali alle ATP Finals dopo aver vinto tutti i match della fase a gironi.

Come un effetto domino, il croato dal prossimo atto giocherà in coppia con il tedesco Kevin Krawietz, che questa sera ha battuto proprio Bolelli e Vavassori assieme al connazionale Tim Puetz, il quale non ha annunciato il ritiro, ma che ha affermato di voler dedicare più tempo alla famiglia.

Proprio per questo motivo il teutonico pareva essere il partner ideale per Simone Bolelli, invece, secondo le indiscrezioni riferite su X da Riccardo Bisti, dal 2027 l’azzurro farà coppia con il francese Manuel Guinard, che quest’anno ha sfiorato la qualificazione alle Finals assieme all’argentino Guido Andreozzi.