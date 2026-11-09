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Atletica, non solo l’oro di Poko Silvia Canape alle Olimpiadi Giovanili: Davide Crisci approda in finale nei 400 ostacoli
Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2026 di Dakar, in Senegal, arriva dall’atletica: Poko Silvia Canape conquista il titolo nel salto in lungo femminile. Non è l’unico risultato odierno di rilievo per gli azzurrini: Davide Crisci approda in finale nei 400 ostacoli maschili, infine Simon Scardi chiude 11° nella finale dei 2000 siepi maschili.
Nel salto in lungo femminile Poko Silvia Canape si impone con 5.92, davanti alla marocchina Maria Saadi, d’argento con 5.89, ed all’austriaca Deborah Achleitner, terza con 5.72. L’azzurrina, dopo il nullo al primo tentativo, nel secondo fa segnare 5.39, poi è nullo anche il terzo salto. L’italiana sale a 5.41 nel quarto turno, poi col quinto tentativo entra in zona podio con 5.67, prima del salto che vale l’oro a 5.92 nell’ultima serie.
Nei 2000 siepi maschili si classifica all’11° posto Simon Scardi, che chiude con il crono di 6:10.01, nella gara che viene vinta dall’etiope Junedin Abdo con il tempo di 5:29.30, staccando il keniano Wesley Kiplagat Kipkech, d’argento in 5:36.28, e l’ugandese Michael Kibet, di bronzo in 5:39.50.
Nelle semifinali dei 400 ostacoli maschili supera il turno Davide Crisci, che approda in finale vincendo la seconda serie con il tempo di 52.65, precedendo il brasiliano Kevin Tobias, secondo in 52.94. Per l’azzurrino c’è il quarto tempo assoluto: nella prima serie vince il giamaicano Jaeden Campbell in 51.73, davanti al nipponico Noriyuki Takano, secondo in 52.49, ed all’austriaco Zsombor Klucsik, terzo in 52.64.
Nei 110 ostacoli si impone il giamaicano Marquies Page con il tempo di 12.95, mentre nei 1500 maschili l’oro va all’etiope Wabi Seblega con il crono di 3:58.73, infine negli 800 femminili titolo ancora all’Etiopia grazie a Netsanet Selemon, vittoriosa in 2:04.43. Nei 3000 femminili medaglia d’oro alla keniana Faith Rono in 9:15.47, mentre nei 400 femminili la spunta la nigeriana Praise Ugoh con il crono di 52.76, invece nei 400 maschili vince l’emiratino Saeed Omar con il tempo di 46.40.
Nel lancio del disco maschile si impone l’egiziano Yahya Sawaby con la misura di 68.23, mentre nel salto in alto maschile conquista il titolo il sudafricano Matao Le Roux con 2.16. Nel lancio del peso maschile oro al brasiliano Pyetro Souza con 19.79, infine nel lancio del giavellotto femminile vince la colombiana Ilsa Cordoba con 57.62.