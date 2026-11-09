Tiro con l’arco, Matilde Manini si ferma agli ottavi alle Olimpiadi Giovanili. Vince Yenihayat

Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino di Matilde Manini nella prova individuale femminile di tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

La portacolori degli Arcieri Voghera, dopo aver superato ai sedicesimi la colombiana Juana Cardona Gaviria per 6-2, è stata sconfitta nettamente dalla statunitense Yeeun Whang con il punteggio di 6-0 (28-25, 29-27, 29-24) vedendo così sfumare la possibilità di giocarsi una medaglia individuale in Senegal agli YOG presso l’Abdoulaye Wade Stadium.

Il torneo è proseguito poi fino alle finali, con la turca Dunya Yenihayat che si è imposta allo shoot-off (10 più vicino al centro del bersaglio rispetto al 10 dell’avversaria) sull’americana Whang al termine di un match estremamente equilibrato con in palio la medaglia d’oro. Lo spareggio per il bronzo ha premiato invece la spagnola Sandra Perez Cumbreras, che ha avuto la meglio della singaporiana Yeo Tabitha Ern Lin per 6-4.