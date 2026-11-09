Francesco Ponzinibio: “Miglioramento importante, adesso la costanza. Pochi posti per Los Angeles 2028”

Francesco Ponzinibio è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il vicecampione del mondo Under 19 di arrampicata sportiva e detentore del record italiano “speed” con 4″84, si è raccontato a 360 tra presente e futuro in una specialità che sta crescendo molto.

L’atleta modenese analizza il suo grande tempo che ha migliorato il primato italiano: “Non è stato un ritocco dato che l’ho abbassato di 8 centesimi che in questo sport sono parecchi. Vedere quel tempo mi ha lasciato molto soddisfatto. In gara ero sceso solo una volta sotto i 5″ e, quindi, trovare questo tempo è stato davvero importante”.

L’arrampicata sportiva è una disciplina quanto mai peculiare: “Sicuramente è uno sport di precisione e ogni minimo errore può costarti una gara. Ci alleniamo tantissimo per standardizzare il gesto ed essere sempre più precisi. Nei miei allenamenti sto cercando i cosiddetti micro-miglioramenti. C’è una via presa dal recordman del mondo ed è quella che stiamo seguendo tutti. Io sto cercando di migliorare la partenza a livello di reazione e scatto poi, per il resto, il percorso è sempre quello e non si possono fare cambiamenti clamorosi. Ci sono tante cose tecniche sulla via che potrei migliorare ma più in generale penso alla costanza. Io posso fare qualche volta un gran tempo ma l’obiettivo per il prossimo anno è stare con tempi più stabili sul 4″9″.

La concentrazione è ovviamente già ben puntata su Los Angeles 2028: “Sarà molto difficile perché ci saranno solo 14 posti nella speed e potranno andare 14 maschi e 14 femminile. Le qualifiche? Il prossimo anno ci saranno gli Euro Games a Istanbul e chi vincerà quella gara sarà qualificato direttamente per Los Angeles 2028. Quindi ci saranno i Mondiali e chi li vincerà sarà qualificato. Passando al 2028, invece, ci sarà un mini-circuito di 3 gare nelle quali i primi 8 staccheranno il pass. Centrare la qualificazione immediata darà un grande vantaggio evitando pressione e gare pesanti”.

La salita è sempre quella e oggettivamente si arriverà ad un punto nel quale non si potrà valicare un certo tempo limite. Si potrebbe pensare di modificare il percorso? “Penso che non debba essere cambiata o, nel caso, tra tanto tempo. Questo sport c’è da soli 20 anni e ci sono ancora margini di miglioramento. Quando si arriverà ad un punto in cui non si potrà andare oltre magari verrà premiata la costanza”.

Francesco Ponzinibio racconta poi la sua ruotine giornaliera: “Mi alleno 2-3 ore al giorno per 5-6 giorni a settimana e devo sempre far combaciare questi impegni con quelli scolastici dato che frequento ancora il Liceo Scientifico e non è semplice”.

Nella sua giovane carriera il primo grande risultato è stato il titolo mondiale Under 16: “Avere soli 14 anni e raggiungere un risultato simile è pesante perchè pensi che hai appena iniziato e già centri un risultato simile. Inizi quindi a chiederti cosa si può fare per fare meglio. In un certo senso è stato incredibile perchè ero molto felice ma di pari passo mi ponevo tante domande. Mi ha indirizzato sulla strada dell’atleta professionista”.

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