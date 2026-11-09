Scherma, Ho Shing Him Harris vince l’oro nel fioretto alle Olimpiadi Giovanili

Tutto abbastanza da pronostico nella prova individuale di fioretto maschile alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Dakara. A salire sul gradino più alto del podio è stato Ho Shing Him Harris. Il rappresentante di Hong Kong, principale favorito della vigilia, ha superato in finale il giapponese Masashi Maeda con il punteggio di 15-8.

Dopo aver superato agevolmente la fase iniziale, Ho Shing Him Harris ha superato nei quarti di finale nettamente il ceco Krystof Novak con un perentorio 15-2, mentre in semifinale aveva avuto la meglio del cipriota Aris Kiayas per 15-10. Nell’altra semifinale, invece, il giapponese Maeda aveva battuto il britannico Mohammed Belbouab per 15-13.

Sul podio poi sale anche il cipriota Aris Kiayas, che ha regalato una storica medaglia di bronzo al suo Paese. Una finalina per il terzo posto combattutissima contro il britannico Belbouab e che si è decisa all’ultima stoccata per 15-14. Anche oggi nessun azzurro presente in pedana e domani si assegneranno le medaglie nella spada femminile, dove è invece presente Francesca Aina, unica rappresentante dell’Italia per la scherma a Dakar.