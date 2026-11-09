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Taekwondo, Lee e Cheng salgono in cattedra nella seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili
E’ da poco passata agli archivi la seconda giornata di competizioni sul tatami di Dakar, città che sta ospitando in questi giorni le Olimpiadi Giovanili 2026, in cui è inclusa anche la disciplina del taekwondo. Due le gare andate in scena quest’oggi che hanno sancito la vittoria di due combattenti asiatici.
Nella categoria -49 kg femminile a vincere nettamente è stata infatti la sudcoreana Siwoo Lee, capace di battere l’australiana Mackenzie Macdonald per 2-0 in una sfida dominata dall’inizio alla fine, come dimostra il 16-1 rifilato nel primo round ed il secco 13-0 inflitto all’avversaria nel secondo. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodate Houssenina Zada mamoudhu (Niger) e la cipriota Ioanna Konstantinoue.
Più incerto il vìs-a-vìs tra il taiwianese Po-You Cheng e l’uzbeko Asabdek Samandorv, vinto appunto dal rappresentante di Taipei per 1-2. Buon inizio per l’orientale, avanti nel primo round per 2-0 per poi subire la rimonta del rivale (0-0) e salire in cattedra nel terzo per 4-6. Bronzo inoltre per il rappresentante del Niger Abdoul Aziz Issifi Mamoudou e per il boliviano Alejandro Tordoya Ayaviri. Ricordiamo che in questa giornata non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.