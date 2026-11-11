GIOVANNA EPIS. Regina della maratona azzurra tra record, metodo Rondelli e la passione per i dolci.

C’è chi vede la maratona come una semplice somma di chilometri, e chi invece la trasforma in un’opera di precisione chirurgica, fatta di ascolto del corpo, altitudine e resilienza. Nella puntata 49 di RUN2U del 2026 abbiamo fatto un viaggio pazzesco nel mondo di Giovanna Epis: dai canali di Venezia ai 2.400 metri di Iten, passando per le grandi classiche internazionali, la gestione degli infortuni e il celebre metodo del professor Giorgio Rondelli. Ma oltre alla campionessa da quasi 2 ore e 23, scoprirete la persona: la sua passione per la letteratura spagnola, il relax in cucina tra una torta e l’altra e la forza di chi non molla mai. Preparate le cuffie, si parte!»

Benvenuti nella puntata RUN2U 49 (2026)! Questa settimana abbiamo il piacere e l’onore di ospitare una delle atlete simbolo dell’atletica leggera italiana: Giovanna Epis (CS Carabinieri).

In questa imperdibile chiacchierata ripercorriamo la sua straordinaria carriera: dai primi passi a Venezia nel quartiere di Santa Marta fino ai palcoscenici internazionali più prestigiosi, come la recente e combattuta Maratona di New York e gli Europei. Parleremo nel dettaglio del suo legame indissolubile con lo storico allenatore Giorgio Rondelli, dei duri stage in quota a Iten (Kenya), della gestione meticolosa dei carichi e dei volumi di lavoro, e di come si superano gli ostacoli e gli infortuni per restare ai vertici mondiali. Spazio anche al lato umano: la laurea in letteratura spagnola, i viaggi e la sua grande passione per la cucina e i dolci come “arma” di decompressione mentale.

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