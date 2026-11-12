Vela, Laura Grasso Castagnetta in trionfo nel windsurf alle Olimpiadi Giovanili! Finale thrilling a Dakar

Epilogo thrilling che sorride all’Italia ed in particolare a Laura Grasso Castagnetta nel windsurf Techno 293 alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a Cinque Cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Dopo cinque giornate e quattordici prove disputate nelle acque senegalesi lungo la Saly Beach West, l’unica velista azzurra presente agli YOG si è aggiudicata la medaglia d’oro resistendo all’assalto conclusivo delle sue avversarie dirette per il titolo anche grazie alla cancellazione della quindicesima e ultima regata, che si sarebbe rivelata decisiva per la composizione del podio.

La sedicenne palermitana, quarta e nona nelle prime due prove odierne, era stata raggiunta infatti a quota 24 punti netti dalla spagnola Olivia Sanchez e avrebbe dovuto guardarsi le spalle anche dalla cinese Wu Ziyan, terza a -3 dalla coppia di testa. Grasso Castagnetta, con l’annullamento della Race 15, è stata premiata a pari punti per aver vinto una regata di flotta in più rispetto a Sanchez (3 a 2).