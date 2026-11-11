La pattinatrice belga Nina Pinzarrone racconta il suo legame con l’Italia a Ginnasticomania. Al Lombardia Trophy, Chiara Sani incontra a bordo pista la pattinatrice belga, bronzo ai Mondiali di Praga, due volte sul podio europeo e 13ª alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Sul ghiaccio Nina mette alla prova i nuovi programmi. Davanti alla telecamera, invece, è papà Mario a cambiare il ritmo dell’intervista: il suo intervento a sorpresa apre una finestra sulle origini italiane della pattinatrice, nata a Bruxelles e in gara per il Belgio.
Una chiacchierata che parte dal pattinaggio di figura e finisce per raccontare qualcosa in più della persona che c’è dietro l’atleta. Guarda la puntata e iscriviti a OA Sport TV per non perdere le prossime interviste di Ginnasticomania.
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