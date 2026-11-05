In questa intervista abbiamo parlato del progetto della BC Roma, di una squadra costruita da zero e dell’obiettivo di riportare nella Capitale una vera e propria cultura cestistica, creando entusiasmo, identità e un legame sempre più forte con la città.

Con coach Magro abbiamo parlato anche di Nico Mannion e Kelly Olynyk, due nomi importanti che rappresentano ambizione e qualità per il progetto, analizzando il loro impatto e quello che possono portare al basket italiano.

Ma il viaggio non si ferma a Roma. Alessandro Magro ha ripercorso anche le tappe più significative della sua carriera: dalle esperienze a Siena e Brescia, fino alle esperienze maturate all’estero, raccontando come ogni percorso abbia contribuito a formare il suo modo di intendere il basket e di vivere il ruolo di allenatore.

Una chiacchierata tra passato, presente e futuro, con uno sguardo particolare su una domanda: come si costruisce, davvero, una nuova realtà cestistica in una città come Roma?

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

– Il progetto BC Roma e l’obiettivo di ricostruire una cultura cestistica nella Capitale

– Il ruolo di Nico Mannion e Kelly Olynyk nel progetto

– Le esperienze di Magro a Siena, Brescia e all’estero

– La sua idea di basket e il percorso che forma un allenatore

🔍 Parole chiave: Alessandro Magro, BC Roma, Nico Mannion, Kelly Olynyk, Basket Base, basket italiano, allenatori di basket, Siena, Brescia.

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