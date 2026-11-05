La trentenne lombarda, specialista dei 400 metri, è una delle poche atlete italiane di interesse nazionale a non appartenere a un Gruppo Sportivo militare e a portare avanti la propria carriera senza essere una professionista a tutti gli effetti.

Virginia ripercorre una stagione complicata dai numerosi problemi fisici, ma impreziosita da un risultato di grande valore con la maglia azzurra. Alle World Relays di Gaborone, insieme alle compagne della staffetta 4×400, ha eguagliato il record italiano nella finale che ha regalato all’Italia la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027.

Un successivo infortunio le ha impedito di presentarsi nelle migliori condizioni agli Europei di Birmingham, dove è rimasta a disposizione senza essere schierata. Ora Virginia Troiani guarda alla prossima stagione con rinnovato entusiasmo, raccontando difficoltà, sacrifici e obiettivi di un percorso costruito con passione e determinazione.

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