Un talento cristallino, una grinta fuori dal comune e un’allegria contagiosa: Caterina Salerno è la protagonista della nuova puntata di Ginnasticomania!

Classe 2011 e portacolori della Brixia, Caterina è una delle promesse più interessanti della ginnastica artistica italiana. Nonostante la giovane età, ha già debuttato nel campionato di Serie A al fianco delle Fate azzurre, conquistato il titolo italiano Gold tra le Allieve A3 e ottenuto prestigiosi risultati internazionali: oro a squadre e argento alle parallele ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi.

All’International Gymnastics Center di Brescia, Caterina si racconta ai microfoni di Chiara Sani tra allenamenti, ambizioni, acrobazie e tante risate. Perché dietro la concentrazione necessaria per affrontare staggi, trave, volteggio e corpo libero si nasconde una ragazza solare, spontanea e sempre pronta a strappare un sorriso alle compagne.

Alla conversazione partecipa anche Rachele Zacco, giovane talento della categoria Allieve A4 e altra promessa del vivaio Brixia. Insieme ci conducono dietro le quinte della loro quotidianità, mostrando cosa significa crescere, allenarsi e divertirsi in uno dei centri più importanti della ginnastica artistica azzurra.

Scopriamo da vicino il presente e il futuro della ginnastica italiana in un’intervista esclusiva, divertente e ricca di energia!

👉 Guarda la puntata fino alla fine, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste di Ginnasticomania.

#CaterinaSalerno #RacheleZacco #Ginnasticomania #GinnasticaArtistica #Brixia #FateAzzurre #GinnasticaItaliana #InternationalGymnasticsCenter #ChiaraSani #SerieA #GinnasticaFemminile #SportItaliano #ParalleleAsimmetriche #TalentiAzzurri