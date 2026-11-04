EKATERINA ANTROPOVA SI RACCONTA A VOLLEY NIGHT! Una lunga intervista esclusiva alla stella della Nazionale italiana e dell’Eczacibasi, protagonista di una nuova imperdibile puntata di Volley Night!

L’opposto azzurra è ospite dei nostri talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, con la conduzione di Enrico Spada e Luciano De Gregorio, per un’intervista a tutto campo sulla sua carriera, le nuove sfide e il futuro della pallavolo internazionale.

🎙️ Ai microfoni di OA Sport, Ekaterina Antropova si racconta senza filtri e affronta tanti temi:

🇹🇷 LA NUOVA AVVENTURA IN TURCHIA: le prime sensazioni con la maglia dell’Eczacibasi e le ambizioni per questa nuova esperienza.

🟣 IL PASSATO A SCANDICCI: i ricordi, le emozioni e i successi che hanno segnato il suo percorso nel campionato italiano.

🇮🇹 I TRIONFI CON LA NAZIONALE: il rapporto con la maglia azzurra e le soddisfazioni conquistate con l’Italia.

💥 L’ESPERIMENTO DA SCHIACCIATRICE: le difficoltà incontrate durante l’estate, le sensazioni in campo e le prospettive per il futuro.

🌍 LA RUSSIA AI MONDIALI: un tema delicato e importante, con una riflessione sull’eventuale ritorno della nazionale russa nelle competizioni internazionali.

Un’intervista esclusiva per conoscere ancora meglio Ekaterina Antropova, una delle protagoniste assolute del volley mondiale, tra presente, passato e ambizioni future.

▶️ Guarda la puntata integrale di VOLLEY NIGHT e raccontaci nei commenti cosa ne pensi!

🔔 ISCRIVITI AL CANALE OA SPORT per non perdere interviste, approfondimenti, notizie e tutte le novità dal mondo della pallavolo!

#EkaterinaAntropova #Antropova #VolleyNight #Pallavolo #Volleyball #VolleyFemminile #NazionaleItaliana #ItaliaVolley #Eczacibasi #Scandicci #OA Sport #VolleyballInterview #VolleyItalia #PallavoloItaliana #Azzurre #WorldVolleyball #VolleyNews