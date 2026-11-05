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L’Italia torna sul tetto del mondo della Formula 1! Il trionfo di Kimi Andrea Antonelli nel Mondiale Piloti 2026 merita una celebrazione speciale e una riflessione sulla storia di questo sport. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione, insieme a Giorgio Piola, rende omaggio al giovane campione italiano, ripercorrendo le imprese dei grandi protagonisti che hanno scritto le pagine più importanti della Formula 1. Attraverso ricordi, confronti e storie indimenticabili, Giorgio Piola ci accompagna in un viaggio nella storia della Formula 1: dai campioni che hanno costruito la leggenda del Circus fino al nuovo protagonista italiano.

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