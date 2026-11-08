Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Qatar 2026: orario gara in chiaro

Il Gran Premio di Qatar di MotoGP andrà in scena alle ore 17:00 di domenica 8 novembre. Come di consueto, il programma sarà progressivo. Pertanto, La al-fi’a al-‘ulyā, come i qatarioti e tutti coloro che parlano arabo si riferiscono alla classe regina, sarà preceduta dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 14:00 del nostro Paese) e quella della Moto2, che avrà inizio a partire alle ore 15:15 italiane.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 17.00

Il tracciato di Lusail avrebbe dovuto ospitare il Motomondiale 2026 ad aprile e sarebbe dovuto essere il quarto appuntamento della stagione, collocato tra il GP del Brasile e quello di Spagna. Tuttavia, la guerra combattuta nello Stretto di Hormuz e nei cieli dell’Iran fra le forze armate della Repubblica Islamica e la coalizione composta da Stati Uniti e Israele ha sconvolto la regione e i piani del Motomondiale, che ha modificato il proprio calendario allo scopo di non cancellare l’evento del Golfo Persico, slittato di sei mesi.

Nel 2025, in MotoGP il primo a passare sul traguardo fu Marc Marquez, che, con la sua Ducati, precedette le moto gemelle di Francesco Bagnaia (secondo) e Franco Morbidelli (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Aròn Canet, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di un altro centauro proveniente dalla penisola iberica, ossia Angel Piqueras.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Qatar 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); ma eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 8 novembre

Ore 14:00, Gara MOTO3, Diretta in chiaro

Ore 15:15, Gara MOTO2, Diretta in chiaro

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Diretta in chiaro

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP QATAR

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 12:40, Warm-up (solo MotoGP)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): (125 Sky e 8 DT)

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201, solo per la MotoGP) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO, Now, solo per gli abbonati. TV8.it

Diretta testuale: OA Sport.