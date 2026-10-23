Sport in tv oggi (venerdì 23 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 23 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi le prove libere del GP degli USA per la F1, prove libere e pre-qualifiche del GP di Australia per la MotoGP. A Rotterdam proseguono i Mondiali di ginnastica artistica con la sempre sentita finale del concorso generale individuale femminile, inizia la stagione degli sport invernali con il Grand Prix di pattinaggio artistico e il World Tour di short track.

I quarti di finale dei tornei di tennis della settimana, i secondi giri dei tornei di golf, l’Eurolega di basket, le World Series di arrampicata sportiva, la United Rugby Championship e la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri completeranno la scena. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 23 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 23 ottobre

00.00 MOTO3 – GP Australia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.50 MOTO2 – GP Australia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.45 MOTOGP – GP Australia, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 GOLF (DP World Tour) – Korea Championship, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 05.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 05.00)

04.15 MOTO3 – GP Australia, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.30 TENNIS – WTA 250 Osaka, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 08.30 fino alle ore 18.45, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.05 MOTO2 – GP Australia, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 MOTOGP – GP Australia, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.00 TENNIS – WTA 500 Ningbo, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 08.30 fino alle ore 18.45, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 TENNIS – ATP 250 Almaty, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.45, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.30 BADMINTON (BWF World Tour) – French Open (diretta streaming su BWF Tv)

14.00 TENNIS – ATP 250 Lione, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Unofino alle ore 18.45, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Nakashima (terzo match dalle ore 14.00 e non prima delle ore 19.00), Musetti-Van Assche (quarto match dalle ore 14.00, il terzo non inizierà prima delle ore 19.00)

14.00 TENNIS – ATP 250 Bruxelles, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 08.30 fino alle ore 18.45, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Lead femminile a Santiago, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, quarti di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Butterfield Bermuda Championship, secondo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Faysaly-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

17.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Ittihad-Al Diriyah (diretta streaming su Como Tv)

18.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Rhythm dance ad Angers (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

18.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Bochum-Wolfsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.30 F1 – GP USA, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Concorso generale individuale femminile (all-around), finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Short program femminile ad Angers (diretta streaming su Rai Play Sport 1, HBO Max, DAZN)

20.00 SHORT TRACK – World Tour a Vancouver, prima giornata (diretta streaming sul canale di ISU)

20.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, quarti di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Qadsiah-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Global Work Capurso-Defender Giovinazzo (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio 5)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiacos-Fenerbahce (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Borussia-Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Empoli-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Vado (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Pescara (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Potenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Bari (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – L84 Torino-Came Treviso (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Napoli-Sporting Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Feldi Eboli-Roma 1927, Team Wear Benevento-Active Network (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio 5)

20.45 CALCIO (Serie A) – Torino-Monza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Nizza (diretta streaming su Ligue1+)

20.45 BASKET (Eurolega) – Parigi-Valencia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Connacht-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Malaga (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – Bolton-Middlesbrough (diretta streaming su Como Tv)

22.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-Chicago Bulls (diretta streaming su NBA Pass)

22.20 ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Speed maschile a Santiago, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 F1 – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.40 MOTO3 – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Sabato 24 ottobre

00.25 MOTO2 – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.50 ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Speed femminile a Santiago, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

01.10 MOTOGP – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.50 MOTOGP – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

03.45 MOTO3 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.40 MOTO2 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 MOTOGP – GP Australia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI NAKASHIMA (4° MATCH DALLE 12.00 NON PRIMA DELLE 19.00)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 19.30 E DALLE 23.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VAN ASSCHE (5° MATCH DALLE 12.00)