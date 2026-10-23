LIVE Cobolli-Nakashima, 4-6, 6-4, 6-4, ATP Lione 2026 in DIRETTA: il tennista cresciuto a Roma vince in rimonta e vola in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VAN ASSCHE (5° MATCH DALLE 12.00)

21:34 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo sport, buona serata a tutti!

21:33 Cobolli affronterà in semifinale Van Assche o Musetti.

21:32 Nakashima ha vinto l’80% dei game al servizio. Il classe 2002 l’87%.

21:30 19 errori non forzati per ”Cobbo”. 40 per il tennista d’oltreoceano.

21:29 Sono 34 i colpi vincenti per il tennista a stelle e strisce. 32 per il nativo di Firenze.

21:28 Il numero 6 ATP ha vinto il 79% di punti con la prima. L’americano il 71%.

21:27 Vediamo un po’ di dati. 13 ace per Nakashima. 3 per l’italiano.

4-6 6-4 6-4 Servizio interno vincente dell’azzurro che strappa così il pass in semifinale.

A-40 In rete il rovescio incrociato del tennista d’oltreoceano.

40-40 Rovescio lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del tennista cresciuto a Roma.

Seconda.

30-40 Passante di rovescio lungolinea vincente del portacolori del bel paese.

15-40 Pallonetto di diritto incrociato vincente, giocato in difesa, dell’americano. Ci sono due palle del controbreak.

15-30 Passante di diritto lungolinea vincente del tennista a stelle e strisce.

15-15 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del nativo di Firenze.

0-15 Largo il diritto incrociato dell’azzurro.

5-4 In rete il diritto incrociato, giocato in difesa, del classe 2002.

40-30 In rete il diritto lungolinea, giocato in difesa e in uscita dal servizio, del tennista d’oltreoceano.

40-15 In rete il diritto incrociato di ”Cobbo”.

30-15 Largo il rovescio lungolinea del numero 6 ATP che ha rotto le corde della racchetta.

15-15 In rete il rovescio incrociato di Cobolli.

0-15 Largo il rovescio incrociato, giocato in uscita dal servizio, del nativo di San Diego.

5-3 Smash lungolinea vincente del portacolori del bel paese.

40-0 Largo il rovescio incrociato, giocato in attacco dal centro del campo, dell’americano.

30-0 Ace interno del classe 2002.

15-0 In rete il diritto lungolinea del tennista a stelle e strisce.

4-3 Smash incrociato vincente del tennista cresciuto a Roma.

Seconda.

30-40 Servizio esterno vincente di Nakashima.

15-40 Largo il rovescio incrociato, colpito male, dell’azzurro.

0-40 Lungo il diritto incrociato, giocato dal centro del campo, dell’americano. Ci sono tre palle break.

0-30 Largo il rovescio incrociato del numero 17 ATP.

0-15 Lungo il rovescio lungolinea del tennista d’oltreoceano.

3-3 Diritto incrociato vincente del classe 2002.

40-30 Largo il rovescio incrociato dell’italiano.

40-15 Larga la volée di rovescio incrociato, giocata in uscita dal servizio, di ”Cobbo”.

40-0 Diritto lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del tennista cresciuto a Roma.

30-0 In rete la risposta di diritto lungolinea dell’americano.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, di Cobolli.

3-2 In rete il diritto incrociato dell’italiano.

A-40 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del nativo di San Diego.

40-40 Largo il diritto lungolinea del tennista d’oltreoceano.

40-30 Smash lungolinea vincente di Nakashima.

30-30 In rete il diritto incrociato dell’americano.

30-15 Servizio esterno vincente del nativo di San Diego.

15-15 Rovescio lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del tennista a stelle e strisce.

0-15 Largo il rovescio incrociato del classe 2001.

2-2 Volée di diritto incrociata vincente, giocata in uscita dal servizio, dell’azzurro.

40-30 In rete il rovescio lungolinea di Nakashima.

30-30 Lungo il rovescio lungolinea, giocato in difesa, del nativo di Firenze.

30-15 Lungo il diritto incrociato del tennista d’oltreoceano.

15-15 Risposta di diritto lungolinea vincente dell’americano.

15-0 Larga la demi-volée di rovescio incrociata del numero 17 ATP.

2-1 Largo il rovescio incrociato di ”Cobbo”.

A-40 Ace interno di Nakashima.

40-40 Passante di diritto incrociato vincente del classe 2002.

A-40 Servizio interno vincente del tennista a stelle e strisce.

40-40 Diritto incrociato vincente dell’azzurro.

A-40 Servizio esterno vincente del nativo di San Diego.

40-40 Largo il diritto incrociato del tennista d’oltreoceano.

A-40 Ace interno di Nakashima.

40-40 Lungo il diritto incrociato, giocato in recupero, dell’americano.

40-30 Ace interno del tennista d’oltreoceano.

30-30 Volée di diritto incrociata e vincente del nativo di San Diego.

15-30 Servizio esterno vincente del numero 17 ATP.

0-30 In rete il diritto lungolinea di Nakashima.

0-15 Lungo il rovescio incrociato del tennista a stelle e strisce.

1-1 Volée di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, del nativo di Firenze.

40-0 Altro servizio esterno vincente di ”Cobbo”.

30-0 Servizio esterno vincente del classe 2002.

15-0 Smash lungolinea vincente del portacolori del bel paese.

1-0 Altro servizio interno vincente di Nakashima.

A-40 Servizio interno vincente del tennista d’oltreoceano.

40-40 Rovescio lungolinea vincente del numero 6 ATP.

40-30 Lungo il rovescio incrociato, giocato in uscita dal servizio, dell’americano.

40-15 Altro ace interno, questa volta con la seconda, di Nakashima.

30-15 Ace interno del tennista a stelle e strisce.

15-15 Passante di diritto incrociato vincente dell’azzurro.

15-0 Ace interno dell’americano.

Servirà Nakashima in questo inizio di terzo e decisivo set.

6-4 Volée di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, del tennista cresciuto a Roma. Si andrà dunque al terzo parziale.

40-0 Diritto lungolinea vincente di ”Cobbo”. Ci sono tre set point.

30-0 In rete il diritto lungolinea del classe 2001.

15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano.

5-4 Largo il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, dell’americano.

Seconda.

15-40 Larga la volée di rovescio incrociata di Nakashima. Ci sono due palle break.

15-30 Largo il diritto incrociato del numero 17 ATP.

15-15 Diritto incrociato vincente dell’azzurro.

15-0 Servizio esterno vincente del tennista a stelle e strisce.

4-4 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese.

A-40 Diritto incrociato vincente del classe 2002.

40-40 Rovescio incrociato vincente, giocato dal centro del campo, del nativo di San Diego.

40-30 Rovescio lungolinea vincente dell’americano.

40-15 Lunga la risposta di rovescio lungolinea di Nakashima.

30-15 Risposta di rovescio incrociata e vincente del tennista d’oltreoceano.

30-0 Volée di rovescio incrociata e vincente del numero 6 ATP.

15-0 Largo il rovescio incrociato del classe 2001.

4-3 Ace esterno dell’americano.

40-15 Volée di rovescio incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, di Nakashima.

30-15 Lungo il diritto incrociato del numero 17 ATP.

30-0 Altro servizio esterno vincente del tennista a stelle e strisce.

15-0 Servizio esterno vincente del nativo di San Diego.

3-3 Largo il rovescio incrociato dell’azzurro.

Seconda.

30-40 In rete il rovescio incrociato di Nakashima.

15-40 Diritto incrociato vincente dell’americano. Ci sono due palle del controbreak.

15-30 In rete il diritto incrociato del classe 2001.

0-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente del tennista d’oltreoceano.

0-15 Doppio fallo del numero 6 ATP.

3-2 Ace esterno del nativo di San Diego.

40-30 Volée di diritto incrociata vincente del tennista cresciuto a Roma.

40-15 Diritto incrociato vincente di Nakashima.

30-15 Servizio interno vincente dell’americano.

15-15 In rete il diritto incrociato del tennista a stelle e strisce.

15-0 Servizio esterno vincente del classe 2001.

3-1 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

40-0 In rete la palla corta di rovescio lungolinea del nativo di San Diego.

30-0 In rete la volée di diritto incrociata di Nakashima.

15-0 In rete il rovescio lungolinea, giocato in recupero, del tennista d’oltreoceano.

2-1 Largo il rovescio lungolinea del tennista cresciuto a Roma.

A-40 Lungo il pallonetto di diritto lungolinea del portacolori del bel paese.

40-40 Volée di rovescio incrociata vincente, giocata in uscita dal servizio, dell’americano.

Seconda.

30-40 In rete il passante di rovescio lungolinea del classe 2002.

15-40 Diritto incrociato vincente, giocato di tocco in recupero su una palla corta, del numero 6 ATP. Ci sono due palle break.

15-30 Altra volée di rovescio vincente, questa volta incrociata, dell’azzurro.

15-15 Volée di rovescio lungolinea vincente di Cobolli.

15-0 Servizio interno vincente del tennista d’oltreoceano.

2-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, dell’italiano.

40-0 Servizio interno vincente del portacolori del bel paese.

30-0 Volée di diritto lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del nativo di Firenze.

15-0 Servizio esterno vincente del classe 2002.

1-0 Lungo il diritto incrociato del tennista a stelle e strisce.

Seconda.

40-A Rovescio lungolinea vincente, giocato in recupero su una palla corta, del numero 6 ATP. Altra palla break.

40-40 In rete il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, dell’americano.

A-40 Servizio esterno vincente di Nakashima.

40-40 Volée di diritto incrociata e vincente, con deviazione fortunosa del nastro, del tennista d’oltreoceano.

Seconda.

30-40 Rovescio lungolinea vincente del tennista cresciuto a Roma. Palla break.

30-30 Diritto incrociato vincente dell’azzurro.

30-15 Altro servizio vincente, questa volta interno, del classe 2001.

15-15 Servizio esterno vincente del nativo di San Diego.

0-15 Doppio fallo dell’americano.

Servirà Nakashima in questo inizio di secondo set.

6-4 Largo il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, dell’azzurro. Il tennista a stelle e strisce si aggiudica così il primo set.

40-A In rete il rovescio incrociato di ”Cobbo”. Palla break e set point.

40-40 Diritto incrociato vincente, giocato in attacco a ridosso della rete, dell’americano.

40-30 Lungo il rovescio incrociato del numero 6 ATP.

40-15 Servizio esterno vincente del classe 2002.

30-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente del nativo di San Diego.

30-0 In rete il diritto incrociato di Nakashima.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, dell’azzurro.

5-4 Servizio interno vincente dell’americano.

40-30 Lungo il rovescio lungolinea, giocato a ridosso della rete in uscita dal servizio, del tennista d’oltreoceano.

40-15 Smash incrociato vincente di Nakashima.

30-15 Ace interno del tennista a stelle e strisce.

15-15 In rete il diritto lungolinea del classe 2001.

15-0 Ace interno del nativo di San Diego.

4-4 Diritto incrociato vincente, giocato a ridosso della rete in recupero su una palla corta, dell’azzurro.

40-30 Largo il diritto lungolinea, giocato in difesa in uscita dal servizio, del tennista cresciuto a Roma.

40-15 Largo il rovescio incrociato di Nakashima.

30-15 Doppio fallo dell’italiano.

30-0 Servizio esterno vincente di ”Cobbo”.

15-0 Lungo il diritto incrociato dell’americano.

Cobolli servirà con palle nuove.

4-3 Smash incrociato vincente di Nakashima.

40-15 Largo il diritto incrociato, giocato a ridosso della rete e deviato dal nastro, dell’azzurro.

30-15 Servizio esterno vincente del numero 17 ATP.

15-15 Lungo il diritto lungolinea, steccato, del tennista a stelle e strisce.

15-0 Largo il passante di rovescio incrociato del portacolori del bel paese.

3-3 Diritto incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, del classe 2002.

40-30 In rete il diritto incrociato di Nakashima.

30-30 Risposta di diritto lungolinea vincente dell’americano.

30-15 Lungo il rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, dell’italiano.

30-0 Altro rovescio lungolinea vincente di Cobolli.

15-0 Rovescio incrociato vincente del nativo di Firenze.

3-2 Largo il diritto incrociato dell’azzurro.

A-40 Diritto incrociato vincente del classe 2001.

40-40 Largo il rovescio incrociato, giocato in difesa, del tennista d’oltreoceano.

40-30 In rete il diritto lungolinea, giocato in attacco a ridosso della rete, del nativo di San Diego.

40-15 Servizio esterno vincente dell’americano.

30-15 Ace interno del numero 17 ATP.

15-15 In rete il diritto incrociato, giocato in attacco e in uscita dal servizio, di Nakashima.

15-0 Demi-volée di rovescio incrociata e vincente del tennista a stelle e strisce.

2-2 Ace interno dell’italiano.

40-30 Smash incrociato vincente di Cobolli.

30-30 In rete il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del classe 2002.

30-15 Largo il rovescio incrociato del nativo di San Diego.

15-15 In rete il rovescio incrociato, giocato in difesa su una risposta, dell’azzurro.

15-0 Lungo il rovescio incrociato dell’americano.

2-1 In rete il passante di diritto incrociato del numero 6 ATP.

A-40 Larga la risposta di diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma.

40-40 Largo il passante di rovescio lungolinea del portacolori del bel paese.

40-A Largo il diritto lungolinea, steccato, del classe 2001. Ancora palla break.

40-40 Ace interno di Nakashima.

40-A Diritto incrociato vincente dell’azzurro. Palla break.

40-40 In rete il diritto lungolinea del numero 17 ATP.

40-30 Larga la volée di rovescio lungolinea, giocata in difesa, dell’americano.

40-15 In rete il diritto incrociato di Nakashima.

40-0 Lungo il rovescio lungolinea di ”Cobbo”.

30-0 Servizio interno vincente del classe 2001.

15-0 Volée di diritto incrociata e vincente del tennista a stelle e strisce.

1-1 Diritto lungolinea vincente del numero 6 ATP.

40-15 Ace esterno dell’italiano.

30-15 Altro servizio vincente, questa volta interno, del tennista cresciuto a Roma.

15-15 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

0-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente, con deviazione fortunosa del nastro, dell’americano.

1-0 Ace esterno del numero 17 ATP.

40-15 Servizio esterno vincente del classe 2001.

30-15 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del nativo di San Diego.

15-15 Lungo il rovescio lungolinea di Nakashima.

15-0 Servizio esterno vincente del tennista d’oltreoceano.

Ci siamo! Serve l’americano.

19:05 I giocatori stanno ora effettuando la fase di riscaldamento.

19:04 Cobolli ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.

19:03 Ci siamo! I giocatori stanno entrando in campo.

19:02 Nakashima ha un bilancio complessivo di 6 vittorie contro i top 10. Di cui 4 sono arrivate quest’anno.

19:00 In caso di vittoria questa sera di Cobolli e Musetti (che se la vedrà contro Van Assche) sarà derby azzurro in quel di Lione. Questo garantirebbe anche la certezza di avere almeno un giocatore italiano in finale nel torneo francese.

18:59 C’è un solo precedente tra i due ed è a favore dell’americano. Riuscirà l’azzurro a pareggiare questo parziale?

18:57 Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia del match.

18:42 Si è appena concluso il terzo match sul Campo Centrale di Lione. Fritz ha prevalso sul teutonico con lo score di 7-6 6-2. Dunque si è delineata la prima semifinale che vedrà un derby a stelle e strisce tra il classe ’97 e Paul. Tra poco, verso le 19, inizierà il match del portacolori del bel paese Flavio Cobolli opposto a Brandon Nakashima, rimanete sintonizzati!

18:19 Il primo set tra Fritz e Altmaier si è concluso da poco. L’americano lo ha portato a casa al tie-break dopo un parziale durato un’ora di gioco.

16:59 È terminato da poco il secondo incontro di giornata dell’ATP 250 di Lione. Paul si prenota un posto in semifinale sconfiggendo Moutet in tre set. Troverà il vincente di Altmaier-Fritz che inizierà a breve. Vi ricordiamo che a seguire, non prima delle 19, toccherà a Cobolli-Nakashima.

13:48 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Si è concluso da poco il primo match sul ”Court Central Auvergne-Rhone-Alpes”, Glasspool e Cash hanno sconfitto in due tie-break (7-6 7-6) la coppia Behar/Paris. A breve scenderanno in campo Paul-Moutet, a seguire Altmaier-Fritz, poi sarà la volta dell’azzurro opposto a Nakashima non prima delle 19. Rimanete sintonizzati!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in programma quest’oggi all’ATP 250 di Lione, il portacolori del bel paese Flavio Cobolli affronterà l’americano Brandon Nakashima in un match che promette battaglia. C’è un solo precedente tra i due giocatori ed è a favore del tennista oltreoceano, dove lo scorso anno sulla terra rossa di Madrid il nativo di San Diego sconfisse il numero 6 del ranking mondiale in due set. L’azzurro ha portato importanti cambiamenti nel suo tennis da allora e parte comunque favorito a livello di pronostico.

Il tennista cresciuto a Roma ha convinto nella giornata di ieri dove, al suo esordio nel torneo, ha portato a casa la partita in due agevoli set contro il veterano Wawrinka. Certo, la carta d’identità dello svizzero la conoscono tutti e tra l’altro quest’ultimo veniva da una battaglia di poco meno di 3 ore in campo vinta il giorno prima al tie-break del terzo contro lo spagnolo Landaluce. Queste partite però, a prescindere dalla circostanze, bisogna comunque vincerle. Cobolli nell’ultimo periodo non ha convinto molto in termini di prestazione in campo e l’incontro contro l’elvetico potrebbe avergli restituito, perlomeno in parte, quella fiducia che ultimamente gli è un po’ mancata.

Ora c’è l’ostacolo Nakashima che divide l’italiano dalla semifinale del torneo francese. Il classe 2001 è apparso decisamente in forma negli ultimi tornei giocati e ha mostrato importanti segnali di miglioramento. Il ranking parla per il portacolori del bel paese, come anche le previsioni di vittoria del resto, ma l’americano non sarà per nulla semplice da scalfire. La testa di serie numero 5 del torneo gioca un tennis costernato da colpi potenti ma è bravo anche nello scambiare da fondo, mostrando in diverse occasioni anche buone doti difensive, qualità che lo rendono difficile da affrontare, soprattutto sui campi veloci dove riesce ad esprimere meglio il suo gioco.

Il cemento di questo torneo tende ad agevolare i giocatori d’attacco o che comunque favoriscono colpi più impattanti rispetto chi preferisce scambiare da fondo. Le condizioni tra l’altro indoor del campo supportano chi opta per colpire d’anticipo cercando di chiudere lo scambio il prima possibile. L’azzurro dovrà dunque star attento a non lasciare troppo l’iniziativa all’avversario. Cobolli solitamente preferisce scambiar da fondo, circostanza per la quale si costruisce il punto, ma il gioco potente dell’americano in queste condizioni può impensierirlo non poco, anche a livello tattico. Il nativo di Firenze dovrà anche cercare di commettere meno errori possibili cercando di imporre il suo gioco.

Il vincitore di questo incontro affronterà Van Assche o Musetti. Sarà derby tricolore in semifinale? L’eventuale match tinto d’azzurro darebbe un po’ di lustro al tennis italiano che negli ultimi mesi, complice anche l’assenza di Sinner, non ha brillato rispetto come ci ha abituato negli ultimi anni. Ovviamente per il finalista del Roland Garros questo match è importantissimo anche in ottica ATP Finals, dove è in piena corsa per partecipare all’importante torneo di fine anno. Il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Brandon Nakashima si terrà sul ”Court Central Auvergne-Rhone-Alpes” non prima delle 19 ora italiana, sarà preceduto da Glasspool/Cash-Behar/Paris, Paul-Moutet e Altmaier-Fritz. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!