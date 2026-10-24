LIVE F1, GP USA 2026 in DIRETTA: Leclerc vola nella FP2, Antonelli e Verstappen in scia ad Austin

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00.07 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

00.06 A proposito di passo gara, Verstappen è stato il più costante di tutti e può essere un segnale in vista di domenica. Ferrari e Mercedes, invece, devono un po’ sistemare alcune cose.

00.04 Charles Leclerc, dunque, conclude davanti a tutti in entrambe le sessione di libere del venerdì. Il pilota della Ferrari ha preceduto nell’ordine dei tempi Kimi Antonelli (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Quarto e quinto Lewis Hamilton e George Russell, rispettivamente con la Rossa e la Stella a tre punte. McLaren non brillante nel time-attack, ma bene con Norris sul passo gara.

00.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:35.291 3

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.042 4

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.189 3

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.615 5

5 George Russell Mercedes +0.744 6

6 Liam Lawson Racing Bulls +1.040 4

7 Lando Norris McLaren +1.082 4

8 Oscar Piastri McLaren +1.096 4

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.120 4

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.245 4

11 Gabriel Bortoleto Audi +1.541 6

12 Pierre Gasly Alpine +1.549 4

13 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.668 3

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.820 4

15 Franco Colapinto Alpine +1.910 3

16 Fernando Alonso Aston Martin +1.944 3

17 Lance Stroll Aston Martin +1.978 3

18 Nico Hülkenberg Audi +2.139 4

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.131 4

20 Carlos Sainz Williams +3.155 3

21 Sergio Pérez Cadillac +3.745 3

22 Alexander Albon Williams +8.135 3

00.00 BANDIERA A SCACCHI!!!

23.59 In tutto questo, come costanza di rendimento, Verstappen sembrerebbe il pilota più quadrato con la Red Bull.

23.57 Hamilton invece fatica a trovare continuità con questa vettura e il britannico si lamenta via radio.

23.54 Leclerc sta girando con gomme soft, c’è stato un piccolo calo, ma comunque la progressione è ben augurante.

23.51 Antonelli e Verstappen in 1’40″7 sono quelli che stanno convincendo maggiormente sul passo gara. Kimi più veloce di Russell di 4 decimi a giro.

23.50 Bene Norris con la McLaren, con un tempo d’attacco con le hard da 1’41″0. Alla fine, grande equilibrio nelle simulazioni del passo gara.

23.47 Leclerc, Antonelli e Verstappen vicini nel passo gara, mentre Hamilton fatica con l’altra Ferrari.

23.44 1’40″7 Antonelli che stampa un gran giro con le medie, mentre 1’41″182 per Verstappen con le soft. Sono tutti vicinissimi.

23.43 1’41″151 per Antonelli e tempo d’attacco ottimo per Kimi, vicinissimo a quello di Leclerc.

23.40 Leclerc molto in palla anche sul passo gara con le gomme soft, per cui buone indicazioni per la Rossa.

23.37 1’41″088 per Leclerc che inizia così il suo long-run con gomme morbide.

23.36 Nel frattempo, nessun investigazione per quanto è accaduto tra Russell e Leclerc.

23.36 Leclerc inizia la simulazione del passo gara con le soft.

23.34 Hamilton non ha lo stesso feeling di Leclerc e i 615 millesimi di gap parlano chiaro. C’è qualcosa da sistemare.

23.33 Leclerc che ha fatto la differenza nelle ultime due curve, riuscendo a trovare il limite della pista in maniera notevole. Antonelli ha perso ben tre decimi nel t-3, forse per essere più conservativo visti i track-limits.

23.31 Arriva Kimi Antonelli e si porta in seconda posizione a 0″042 da Leclerc. In tutto questo, Norris, che aveva fatto il record nel t-2, ha perso la macchina nel t-3. Russell si è rilanciato e ha rischiato di perdere la vettura nello Snake.

23.28 Track-limits per Russell e giro cancellato e quinti scala in quarta posizione. Antonelli, quinto, si sta lanciando ora per il time-attack.

23.26 Arriva Leclerc e nella simulazione del time-attack si porta in vetta in 1’35″291 a precedere di 0″189 Verstappen e di 0″502 Russell. Quarto Hamilton a 0″615. Attendiamo Antonelli.

23.24 Da notare che Russell è finito sotto investigazione per una condotta in pista irregolare rispetto a Leclerc. Le cose saranno chiarite poi a fine sessione.

23.24 Hadjar si porta in terza posizione con 0″200 di gap da Verstappen. Russell si lancia con mescole soft.

23.24 Adesso, ci sarà un nuovo time-attack con le gomme soft.

23.23 Dal riscontro di Antonelli si comprende quanto Kimi sia fortissimo nel t-2, mentre fatica nel t-1, manca un po’ di carico nello Snake.

23.20 Antonelli si porta in terza posizione a 0″282 da Verstappen, immediatamente dietro a Russell.

23.18 Attualmente Ferrari in quinta e ottava posizione, a lavoro sulle mescole dure e quindi con un gap da questo punto di vista rispetto a Verstappen e Russell che comandano con le medie. Ora vedremo Antonelli cosa farà, entrato in pista con le medie.

23.17 Minuti persi preziosi per Antonelli, che non sta girando in questo momento per un inconveniente al sedile. Un problema che impediva al bolognese di girare. Nel frattempo, Kimi torna in pista.

23.15 Le due Ferrari si sono rilanciate con le gomme dure, senza migliorarsi.

23.12 Verstappen si rilancia con le gomme medie e si rimette davanti, essendo il primo sotto l’1’36”: 1’35″934. In tutto questo, Antonelli è fermo ai box per un contrattempo al sedile e non ha alcun tempo.

23.12 Antonelli è sceso dalla macchina per consentire ai meccanici di intervenire, mentre Russell stabilisce il miglior tempo di 1’36″035 a precedere di 0″338 Norris. Hadjar è terzo davanti a Verstappen. Poi c’è Leclerc in quinta posizione, mentre Hamilton è ottavo. Le due Rosse e Norris stanno girando con le dure, a differenza di Mercedes e di Red Bull.

23.10 Antonelli è rientrato ai box per problemi col sedile. Non ha un tempo Kimi per track-limits, mentre Norris e Russell si sono rilanciati.

23.08 Sostanzialmente, Verstappen svetta in 1’36″581 a precedere di 0″207 Russell. Leclerc si è rilanciato nel frattempo e chiude col secondo tempo con le hard a 0″050 da Verstappen. Gran giro per il monegasco.

23.06 Cancellati per track-limits i due tempi delle Ferrari, mentre arrivano le Mercedes: Russell è secondo a 0″207 e Antonelli terzo a 0″329, ma a Kimi viene cancellato il tempo ancora per i track-limits…

23.04 Decisamente più lento Leclerc con le hard a 0″921, ma al monegasco viene cancellato il tempo. Hamilton è secondo a 0″682.

23.04 1’36″581 per Verstappen con le medie, dà un segnale.

23.03 Hamilton sul tracciato con le dure, mentre con le medie le due Mercedes di Antonelli e di Russell.

23.02 Verstappen in pista con le gomme medie, Leclerc con le hard subito sul tracciato.

23.01 I piloti si preparano a entrare in pista, per una sessione importante per definire l’assetto.

23.00 VIA ALLA FP2!

22.58 Ferrari che nella FP1 ha ben impressionato nella percorrenza delle curve, ma denuncia sempre un deficit nella velocità massima molto importante.

22.55 Il Gran Premio degli Stati Uniti si è disputato 13 volte ad Austin, ma vanta complessivamente 46 edizioni, andate in scena su sei circuiti differenti. Il pilota più vincente nella storia della gara è Lewis Hamilton, con sei successi, uno in meno rispetto al record assoluto di Michael Schumacher. Tra i costruttori, il primato appartiene alla Ferrari, che può contare su undici vittorie.

22.52 Sul piano strategico, la presenza della C2 come Hard potrebbe favorire stint lunghi, offrendo alle squadre una valida opzione per impostare una gara probabilmente a una sola sosta. Occorrerà però tenere conto delle temperature elevate che caratterizzano abitualmente il fine settimana texano e che potrebbero aumentare il degrado, aprendo la porta a soluzioni alternative.

22.49 La superficie dell’asfalto non presenta livelli di rugosità particolarmente elevati. Un nuovo manto d’asfalto è stato posato quest’anno tra curva 9 e curva 11. Il fenomeno dell’aging nella restante parte del circuito tuttavia continua a essere significativo e contribuisce a generare livelli di usura rilevanti. Proprio l’usura, più che il graining, potrebbe rappresentare uno dei fattori chiave del fine settimana. Già nella passata edizione alcuni pneumatici avevano infatti raggiunto valori di usura molto elevati.

22.46 Dal punto di vista degli pneumatici, il COTA presenta sollecitazioni distribuite su entrambi gli assi. Nel primo settore, caratterizzato da curve veloci e cambi di direzione ispirati ai grandi circuiti europei, gli pneumatici anteriori saranno particolarmente sotto stress. Nel terzo settore, invece, le numerose accelerazioni in uscita dalle curve lente tenderanno a generare degrado termico soprattutto sulle gomme posteriori.

22.43 Non facile trovare il set-up su una pista di questo genere. Il tracciato texano, lungo 5,513 chilometri, alterna curve ad alta velocità, rapidi cambi di direzione e sezioni più lente che richiedono elevata trazione. Per essere competitivi occorre combinare una buona velocità di punta con livelli di carico aerodinamico efficienti nei tratti più guidati, un aspetto che assume un’importanza ancora maggiore con l’attuale generazione di monoposto.

22.40 Per Antonelli ci sarà da lavorare, specialmente per trovare la quadra con le mescole morbide. Di contro, con le dure, Kimi è parso piuttosto in palla.

22.37 Ferrari ha portato avanti un lavoro comparativo sulle due monoposto: Leclerc ha girato col pacchetto aggiornato, mentre Hamilton con quello “vecchio”. Nella FP2, salvo sorprese, entrambi avranno la nuova versione.

22.34 Più attardato Lewis Hamilton, sesto a mezzo secondo dal compagno di squadra Leclerc. Nelle retrovie, da segnalare il debutto nella sessione di Colton Herta, sceso in pista con la Cadillac al posto di Sergio Pérez, che ha chiuso al 21° posto.

22.31 In casa Mercedes i riflettori sono tutti puntati su Andrea Kimi Antonelli, che affronta ad Austin il suo primo match point iridato della stagione. Il giovane talento italiano ha chiuso al quinto posto (+0.481s), subito alle spalle del compagno di squadra George Russell (quarto a +0.326s). Entrambi i piloti delle Frecce d’Argento hanno differenziato i programmi di lavoro raccogliendo dati preziosi su gomme Hard e Soft.

22.28 La prima ora di attività sul Circuit of the Americas (COTA) si è aperta sotto un sole caldo e temperature elevate. La Ferrari ha mostrato da subito un ottimo bilanciamento, con Leclerc che ha ottenuto la prestazione di vertice utilizzando principalmente mescole medie, prima di concentrarsi sul passo gara. Verstappen si è visto persino cancellare un tempo per aver superato i track limits – un tema che sarà cruciale per le qualifiche – ma ha comunque artigliato la seconda piazza

22.25 Dietro di lui è subito bagarre mondiale: Max Verstappen (Red Bull) insegue a soli 84 millesimi di distacco, tallonato a sua volta da Lando Norris su McLaren (+0.245s).

22.23 Charles Leclerc ha conquistato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Al volante di una Ferrari SF-26 equipaggiata con un importante pacchetto di aggiornamenti aerodinamici, il monegasco ha fermato il cronometro a 1:36.052, infliggendo il primo colpo del fine settimana texano.

22.20 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP degli USA, 18° appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

20.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 23:00 italiane per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

20.36 Antonelli ha faticato un po’ a trovare la quadra con le gomme morbide, come certificato dal time-attack e dalla simulazione del passo gara. Qualcosa da fare in Mercedes dovranno fare, considerando che Leclerc e Verstappen sono quelli che hanno convinto maggiormente. Hamilton, anche, con qualche errore di troppo in frenata.

20.34 Venendo alla cronaca della FP1, bene Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco ha stampato il miglior tempo di 1’36″054 a precedere di 0″084 Max Verstappen e di 0″245 Lando Norris con la McLaren. A seguire le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli. Sesto è Lewis Hamilton.

20.33 Fanno le prove ora in pista i piloti, per testare il software sulle power unit, pensando alla criticità che si è palesata a Sepang.

20.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.052 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.084 3

3 Lando Norris McLaren +0.245 3

4 George Russell Mercedes +0.326 6

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.481 4

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.503 4

7 Oscar Piastri McLaren +0.734 3

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.943 6

9 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.011 4

10 Liam Lawson Racing Bulls +1.257 5

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.613 3

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.636 3

13 Lance Stroll Aston Martin +1.731 4

14 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.738 4

15 Pierre Gasly Alpine +1.749 3

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.844 4

17 Franco Colapinto Alpine +2.069 5

18 Nico Hülkenberg Audi +2.070 3

19 Carlos Sainz Williams +2.794 7

20 Valtteri Bottas Cadillac +3.001 5

21 Colton Herta Cadillac +3.927 4

22 Alexander Albon Williams +31.812 7

20.30 BANDIERA A SCACCHI!!!

20.28 1’41″640 in questo giro per Leclerc, con le medie in pista. Da questo punto di vista, il monegasco e Verstappen sono stati più costanti.

20.26 Verstappen, dal punto di vista dei long-run, sta mettendo in mostra un potenziale molto interessante sulla costa. L’olandese, da questo punto di vista, sta confermando quanto già visto nei week end precedenti.

20.24 Max Verstappen gira sull’1″41 basso, con grande costanza. Giro lento per Antonelli in 1’42”, per una gestione delle gomme dure diverse.

20.22 Verstappen e Antonelli in pista con le soft per i long-run, mentre Leclerc con le medie. Tante scelte diverse.

20.20 Russell stampa un crono da attacco in 1’42″004 con gomme hard. In tutto questo, come viene riportato da Sky Sport, Ferrari conferma di avere una carenza in termini di potenza sul motore e questo ha tutto una serie di conseguenze negative.

20.19 Sarà interessante capire come si comporteranno le vetture con benzina nel serbatoio. Russsell sul tracciato con gomme dure.

20.18 Simulazione sul passo gara importante per comprendere il degrado delle mescole, aspetto focale in vista della domenica di Austin.

20.16 Plausibile che per questi ultimi 14′ ci saranno i long-run. Antonelli che nel suo ultimo time-attack, molto bene nei primi due settori, poi qualcosa ha perso nel t-3. Siamo comunque solo all’inizio di un fine-settimana impegnativo.

20.14 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.052 3

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.084 2

3 Lando Norris McLaren +0.245 2

4 George Russell Mercedes +0.326 4

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.481 3

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.635 3

7 Oscar Piastri McLaren +0.734 2

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.011 3

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.613 2

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.738 3

11 Pierre Gasly Alpine +1.749 3

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.844 3

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.957 4

14 Liam Lawson Racing Bulls +1.999 4

15 Franco Colapinto Alpine +2.069 5

16 Nico Hulkenberg Audi +2.070 3

17 Fernando Alonso Aston Martin +2.635 3

18 Lance Stroll Aston Martin +2.809 4

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.001 4

20 Colton Herta Cadillac +3.927 3

21 Carlos Sainz Williams — 5

22 Alexander Albon Williams — 5

20.12 Track-limits che stanno condizionando non poco già questa prima sessione. In vista delle qualifiche e della gara, rischiano di essere un tema di discussione.

20.10 Attenzione, cancellato il tempo a Verstappen per track-limits, cambia tutto! Arriva Antonelli con gomme soft e stampa il quinto crono a 0″481. Perde tanto Kimi nel t-3, ci dovranno lavorare. Hamilton, in tutto questo, è solo sesto a 0″635.

20.09 Russell si migliora ed è quarto a 0″518. Leclerc conclude il suo tentativo a 0″289 e non migliora.

20.08 Verstappen si porta davanti a tutti ora, spingendo al limite, con un vantaggio di 0″192 su Leclerc.

20.07 Attenzione, cancellato il tempo a Verstappen, che scala in settima posizione. Un aspetto che Kimi dovrà considerare su questa pista.

20.06 Norris si porta in terza posizione a 0″245, facendo scalare Antonelli in quarta piazza.

20.06 Piastri stampa sul traguardo il sesto tempo, dietro a Russell. C’è anche Norris che sta ottenendo grandi tempi.

20.05 Antonelli si porta in terza posizione a 0″461 dalla Ferrari Leclerc. Hamilton si è rilanciato ed è quarto a 0″635.

20.04 Arriva Verstappen, che si porta in seconda posizione a 0″084.

20.03 Leclerc migliora il suo tempo con le gomme morbide in 1’36″052, precedendo Hamilton di 0″783, con un errore in curva-1. Russell è terzo a 0″837. Arriva Max Verstappen.

20.01 Probabilmente, le scuderie monteranno prima le gomme morbide e si confronteranno sul time-attack.

20.00 Da capire, ora, se i team porteranno avanti il programma del time-attack, oppure se inizieranno anche a fare una simulazione sul passo gara.

19.58 Max Verstappen, infatti, è solo nono e preceduto dal suo compagno di squadra. Vedremo se sarà solo un discorso d’assetto o se la Red Bull fatica a trovarsi.

19.57 Ferrari che ha iniziato piuttosto bene la sessione, ma da sottolineare il vantaggio in termini di gomme su Mercedes. Le Rosse hanno girato con le medie, mentre le vetture di Antonelli e Russell con le dure. In tutto questo, Verstappen non ha rubato l’occhio per il momento.

19.56 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.761 1

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.074 1

3 Lando Norris McLaren +0.423 1

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.424 1

5 George Russell Mercedes +0.493 3

6 Oscar Piastri McLaren +0.757 1

7 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.029 1

8 Max Verstappen Red Bull Racing +1.279 1

9 Liam Lawson Racing Bulls +1.290 2

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.551 1

11 Lance Stroll Aston Martin +1.648 2

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.870 1

13 Nico Hülkenberg Audi +1.979 2

14 Gabriel Bortoleto Audi +2.266 3

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.274 1

16 Fernando Alonso Aston Martin +2.647 1

17 Pierre Gasly Alpine +2.684 1

18 Valtteri Bottas Cadillac +3.246 2

19 Colton Herta Cadillac +5.096 3

20 Franco Colapinto Alpine — 3

21 Carlos Sainz Williams — 3

22 Alexander Albon Williams — 3

19.54 Le Mercedes, quindi, crescono di rendimento con le gomme dure. Segno che le due vetture di Brackley stanno portando avanti un lavoro diverso.

19.52 Russell si porta in quinta posizione, immediatamente alle spalle di Kimi, sempre con le hard e un gap di 0″493 dalla vetta e 7 centesimi dal bolognese.

19.50 Antonelli scala la classifica, facendo il record nel t-2. Kimi è quarto con le gomme hard a 0″424. Si sta migliorando anche Russell.

19.49 Attenzione, lavoro di comparazione in Ferrari: Leclerc col nuovo pacchetto e Hamiltol col veccuo. Norris migliora, terzo a 0″423. Ferrari molto performante nel t-3.

19.48 Dei gommati con banda bianca, Hadjar è il migliore, davanti ad Antoelli, Verstappen e Lawson. Nel frattempo, Russell è precipitato in classifica eed è 18° per via dei track-limits.

19.46 Hamilton di avvicina a Leclerc, ed è secondo a 0″074 col record nel t-3. In tutto questo Antonelli, con gomme dure è sesto a 1″41, mentre Russell è nono a 1″492. Mercedes che stanno girando con gomme dure, ci sono quattro piloti davanti a tutti e con le medie. Leclerc, Hamilton, Norris e Piastri. Quinto è Hadjar (Red Bull), primo con le dure, a 1″029.

19.45 Norris migliora il suo tempo, ma è terzo a 0″706, danneggiato nel t-3 dalla Red Bull di Hadjar.

19.43 Leclerc migliora il limite di Hamilton, portando il crono a 1’36″715. Arriva Norris che si sta migliorando con la McLaren.

19.42 Antonelli, in pista con gomme dure, stampando il quinto tempo immediatamente davanti a Russell, con 1″017 di ritardo.

19.41 Ferrari, che partenza! Hamilton si porta in vetta in 1’37″235, a precedere di 0″195 Leclerc.

19.40 Leclerc si porta davanti e rifila 610 millesimi a Verstappen. Da dire che Charles sta girando con gomme medium, mentre Max con le dure. Russell, in tutto questo, si porta in terza posizione a 0″823.

19.39 Verstappen si prende il miglior tempo in 1’38″631, precedendo di 591 millesimi Lawson. Arrivano Leclerc e Norris.

19.37 Norris si porta davanti con gomme medie in 1’38″715 a precedere di 0″294 Hamilton e di 0″437 Leclerc. Attenzione, cancellato il tempo a Lewis per track-liimits. Antonelli, in tutto questo, giro lento con le due a 1″945. Da sottolineare che Russell e Verstappen sono con gomme hard, mentre Ferrari e Norris con gomme medie.

19.35 Leclerc, infatti, si porta davanti a in 1’39″152 con le medie, ma attenzione che siamo solo all’inizio.

19.34 Verstappen inizia subito a martellare e con gomme dure si prende il miglior tempo di 1’39″431, ma attenzione che la Ferrari potrebbe subito rispondere.

19.33 Antonelli in pista con gomme dure, mentre Leclerc ed Hamilton con le medie. Verstappen è con gomme hard.

19.33 Test aerodinamici per l’Audi, con Bortoleto e Hulkenberg sul tracciato coi cosiddetti “rastrelli” per studiare il comportamento dei flussi.

19.32 Piloti orientati su medie e dure in pista.

19.31 Sessione importante per capire il funzionamento degli sviluppi, che tante scuderie portano per questo appuntamento. Ferrari, in primis, si aspetta dei benefici.

19.30 VIA ALLA FP1!!!

19.28 FP1, dunque, fondamentale per trovare fin da subito la quadra, nel complicato compromesso tra efficienza e deportanza.

19.26 Splendida giornata ad Austin e temperature piuttosto elevate. Un fattore da considerare, nello sfruttamento delle gomme.

19.24 In tutto questo, Mercedes punterà sul nuovo pacchetto aerodinamico con entrambi i piloti e non diversificando come a Marina Bay. Il lavoro di messo a punto sarà importante, perché la Stella a tre punte negli ultimi round non ha massimizzato il potenziale.

19.22 Sarà interessante capire quale sarà la prestazione della Red Bull, che con Max Verstappen in Malesia e a Singapore ha impressionato. Max punta al terzo successo consecutivo, per lanciare un bel messaggio in chiave 2027.

19.20 Il sette volte campione del mondo, terzo in classifica a quota 229 punti, deve finire la gara al massimo in quinta posizione. Un eventuale posizionamento nei primi quattro da parte del pilota britannico della Ferrari posticiperebbe la festa iridata della Mercedes.

19.18 Il rivale più diretto e compagno di scuderia, attualmente secondo nel mondiale con 238 punti, non deve fare meglio del nono posto. Se Russell dovesse finire dall’ottavo posto in su, la matematica lo terrebbe ancora teoricamente in corsa per il titolo.

19.16 In questo appuntamento, Kimi Antonelli potrebbe far calare il sipario sul campionato. Kimi deve necessariamente tagliare il traguardo per primo, conquistando i 25 punti riservati al vincitore. Qualsiasi altro piazzamento dal secondo posto in giù rimanderebbe automaticamente i festeggiamenti ai gran premi successivi, indipendentemente dai risultati degli avversari.

19.14 I tecnici si aspettano che questa nuova configurazione renda la Ferrari più sincera da guidare, permettendo ai piloti di spingere al limite con maggiore fiducia nelle curve veloci del Circuit of the Americas.

19.12 Sebbene i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton abbiano cercato di smorzare i toni alla vigilia per non alimentare eccessive aspettative – parlando di miglioramenti quantificabili in “mezzo decimo” in pista – i documenti ufficiali presentati alla FIA mostrano che si tratta a tutti gli effetti dell’intervento più profondo e strutturale dell’anno sulla carrozzeria e sul fondo della SF-26.

19.10 Le bocche dei radiatori e le feritoie di evacuazione dell’aria calda (cooling gills) sul cofano motore sono state ottimizzate sia per motivi aerodinamici sia per gestire le temperature, fattore critico sulle piste americane.

19.08 La carrozzeria è stata modificata nella sezione centrale e terminale, con pance più rastremate che presentano uno scivolo verso il basso più accentuato (downward slope). Il disegno dell’undercut (lo svaso sotto le bocche dei radiatori) è stato rivisto per ripulire l’aria diretta verso il retrotreno e ridurre il drag (la resistenza all’avanzamento) sui rettilinei.

19.06 Ultimo aggiornamento del 2026 per la Ferrari. La Rossa ha riprogettato la geometria del bordo anteriore (leading edge), la disposizione dei rinforzi del pattino (plank) e gli elementi verticali interni dei canali Venturi. Questo serve a generare un carico più costante e stabile, riducendo la sensibilità della monoposto alle variazioni di altezza da terra e migliorando di conseguenza la gestione degli pneumatici.

19.04 Dal punto di vista degli pneumatici, il COTA presenta sollecitazioni distribuite su entrambi gli assi. Nel primo settore, caratterizzato da curve veloci e cambi di direzione ispirati ai grandi circuiti europei, gli pneumatici anteriori saranno particolarmente sotto stress. Nel terzo settore, invece, le numerose accelerazioni in uscita dalle curve lente tenderanno a generare degrado termico soprattutto sulle gomme posteriori.

19.01 Rispetto al 2025, il fine settimana torna al formato tradizionale senza Sprint. L’ultima gara breve si è infatti disputata a Singapore. Le scuderie avranno dunque a disposizione tre sessioni di prove libere per lavorare sul bilanciamento delle vetture e ottimizzare i setup su un circuito che non richiede compromessi particolarmente estremi.

18.59 Il circuito alterna tratti tecnici e sezioni ad alta velocità, richiamando in alcuni punti circuiti celebri del panorama automobilistico internazionale. Ne è un esempio il complesso di curve dalla 3 alla 6, che ricorda la sequenza Maggotts-Becketts di Silverstone e le veloci Esse di Suzuka. La conformazione del circuito favorisce una guida aggressiva, tanto che oltre il 62% della tornata viene percorso con l’acceleratore completamente premuto.

18.56 Il circuito si sviluppa su una distanza di 5.513 metri e comprende 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra, affrontate procedendo in senso antiorario. Il tracciato è caratterizzato da un profilo altimetrico particolarmente movimentato, con un dislivello complessivo massimo di 41 metri. Tra i punti più caratteristici spicca la prima curva: un tornante cieco che attende i piloti al termine di una salita iniziale molto ripida, con un incremento di quota di 22 metri.

18.53 Sul tracciato di Austin prenderà il via il lavoro di messa a punto di piloti e team, su uno dei circuiti più tecnici e spettacolari dell’intero calendario.

18.50 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP degli USA, 18° appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP degli USA, 18° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul tracciato di Austin prenderà il via il lavoro di messa a punto di piloti e team, su uno dei circuiti più tecnici e spettacolari dell’intero calendario.

Il circuito si sviluppa su una distanza di 5.513 metri e comprende 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra, affrontate procedendo in senso antiorario. Il tracciato è caratterizzato da un profilo altimetrico particolarmente movimentato, con un dislivello complessivo massimo di 41 metri. Tra i punti più caratteristici spicca la prima curva: un tornante cieco che attende i piloti al termine di una salita iniziale molto ripida, con un incremento di quota di 22 metri.

Il circuito alterna tratti tecnici e sezioni ad alta velocità, richiamando in alcuni punti circuiti celebri del panorama automobilistico internazionale. Ne è un esempio il complesso di curve dalla 3 alla 6, che ricorda la sequenza Maggotts-Becketts di Silverstone e le veloci Esse di Suzuka. La conformazione del circuito favorisce una guida aggressiva, tanto che oltre il 62% della tornata viene percorso con l’acceleratore completamente premuto.

Alla vigilia del round statunitense, Kimi Antonelli ha il primo match-point per chiudere definitivamente il discorso per il titolo. Kimi è al comando con 340 punti con 102 lunghezze di margine sul compagno di squadra in Mercedes, George Russell. Per diventare campione del mondo negli States, Antonelli deve portare il suo margine a 125 punti. Per portare a una situazione del genere, il bolognese deve vincere negli USA e Russell deve arrivare 9° o peggio, senza dimenticare il ferrarista Lewis Hamilton che dovrebbe gare 5° o peggio. Da queste combinazioni si può comprendere come sia improbabile che il sipario possa calare in Texas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP degli USA, 18° appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la prima sessione di prove libere prevista alle 19:30 italiane, mentre la FP2 inizierà alle 23:00 nostrane. Buon divertimento!