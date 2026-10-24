LIVE Musetti-Van Assche 7-6, 6-7, 6-4 ATP Lione 2026 in DIRETTA: CHE CUORE!! L’azzurro vince la maratona e si regala il derby con Cobolli

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1.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Van Assche. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.

1.22 Da sottolineare anche la grandissima prestazione di Luca Van Assche. Il francese ha confermato i progressi fatti quest’anno, giocando una partita di grande livello sia con il servizio che con il dritto, i due fondamentali con cui è cresciuto maggiormente.

1.21 Ci sarà sicuramente un italiano in finale a Lione: domani Musetti affronterà Flavio Cobolli per un posto in finale. Importante capire se il toscano riuscirà a recuperare fisicamente dopo gli impegni odierni: la partita è in programma come secondo match dalle 14.00, potenzialmente tra meno di 14 ore Musetti potrebbe essere nuovamente in campo

1.20 Vittoria di cuore per Musetti che nel tie-break del secondo si è visto annullare un match point. L’azzurro ha subito un break in apertura di terzo set patendo anche un principio di crampi. Ad un passo dal baratro l’italiano ha lasciato andare il braccio, giocando più decontratto e riuscendo a risalire la china

1.19 Una vittoria che significa molto di più di un semplice successo. Dopo una stagione complicata, Musetti ha lottato per tre set ed oltre tre ore ad un livello altissimo mostrando di essere sulla buona strada verso il rientro al proprio miglior tennis.

1.18 Vittoria importantissima per Lorenzo Musetti che torna in semifinale dopo un 2026 complicatissimo. Seconda semi stagionale per l’italiano dopo quella disputata ad Hong Kong nel primo torneo dell’anno

1.17 7-6, 6-7, 6-4 Gioco, partita ed incontro Lorenzo Musetti: in rete il dritto di Van Assche. Grandissima vittoria per il toscano!

40-A COSA HA FATTO MUSETTIII!!!! Prima ad uscire e rovescio dalla parte opposta per Van Assche. Musetti arriva in corsa e si inventa un clamoroso passante di rovescio incrociato.

40-40 Il back di Musetti atterra sulla riga. L’italiano gira intorno alla palla e poi spinge con il dritto a sventaglio.

Seconda

40-30 L’italiano rallenta con il back e poi accelera con il rovescio lungolinea portando il francese all’errore

40-15 Musetti gioca a tutto braccio e spolvera la riga con il dritto lungolinea.

40-0 Prima ad uscire vincente.

30-0 Servizio ad uscire vincente.

15-0 Prima perfetta alla T

5-4 Gioco Musetti: aaaaceee!

40-15 Risposta profonda per Van Assche che poi lascia andare il braccio e trova un accelerazione di dritto sontuosa

40-0 Servizio vincente ad uscire

30-0 Prima ad uscire vincente.

15-0 Aceee!!

Dopo 3 ore e 23 minuti di gioco Van Assche ha vinto 118 punti, Musetti 117

4-4 Gioco Van Assche: il francese non colpisce bene il rovescio che però pizzica la riga forzando l’errore di Musetti

Seconda

40-30 In rete il rovescio lungolinea di Musetti

Seconda

30-30 Questa volta è Van Assche a perdere il controllo del dritto

30-15 Scappa in lunghezza il dritto dell’italiano

15-15 Van Assche chiama a rete Musetti con la smorzata e poi va a segno con il passante stretto in corsa. L’italiano sottolinea i meriti dell’avversario

0-15 Corto l’attacco di rovescio di Van Assche che tiene centrale l’attacco per non dare angolo a Musetti che passa di rovescio

4-3 Gioco Musetti: dritto inside-in dell’italiano, in rete il dritto di Van Assche

40-15 Van Assche alza la traiettoria ma si consegna al dritto dell’azzurro

30-15 Grande risposta di rovescio di Van Assche che aggredisce bene la seconda dell’italiano

30-0 Servizio ad uscire e rovescio in contropiede.

15-0 Prima al centro vincente

3-3 Gioco Van Assche: prima al centro vincente

40-15 Servizio vincente per il francese

30-15 Seconda ad uscire e smash in contropiede

15-15 Spinge con il dritto Musetti che chiude con il contropiede

15-0 Scambio lungo vinto dal francese grazie ad un errore di dritto di Musetti, rimasto rigido sulle gambe

Durante il cambio campo entrambi i giocatori sono stati massaggiati dal fisioterapista

Fisioterapista in campo anche per Van Assche

3-2 Gioco Musetti: l’italiano fa correre il francese, poi in corsa trova un cross di dritto su cui il transalpino è costretto a cedere

A-40 Servizio, dritto e volee in allungo a coprire il lungolinea per l’italiano.

40-40 Van Assche gioca tre splendide accelerazioni, ma questa volta è Musetti a difendersi benissimo e a giocare un grande passante. Il francese non gioca bene la stop volley ma si salva sul passante in corsa dell’italiano

Seconda

40-30 Prima ad uscire vincente per Musetti che prova a caricarsi. Nervoso ora il francese

30-30 Musetti perde il controllo del rovescio che termina lungo.

30-15 Lungo il rovescio in avanzamento di Van Assche

15-15 Musetti spinge con il dritto inside-in e provoca l’errore del francese.

0-15 Van Assche comanda lo scambio con il dritto, guadagna campo e chiude con lo smash

Scoccano in questo momento le tre ore di gioco

2-2 Break Musetti: MAGNIFICA!! Spettacolare risposta di dritto dell’italiano che trova il vincente

15-40 Regalo di Van Assche che mette lungo il dritto dal centro dopo una buona prima

15-30 Musetti lascia andare il braccio e trova uno spettacolare rovescio lungolinea.

15-15 Back profondo di Musetti che poi accelera con il dritto lungolinea.

15-0 Prima al centro

Entra il fisioterapista per Musetti. Niente medical timeout per l’italiano, che probabilmente ha un principio di crampi

1-2 Gioco Musetti: uno-due per l’italiano che prova a rimanere in scia nonostante qualche problema fisico

40-30 Buona risposta di Van Assche che poi lascia andare il rovescio e trova il punto

40-15 Musetti gioca quasi da fermo, lascia andare il braccio con il dritto ed ottiene il punto

30-15 Servizio e smorzata. Lungo il recupero del francese

Musetti sembra avere qualche problema fisico in questo momento. Forse un crampo per l’azzurro…

15-15 Decolla il dritto di Musetti dopo una buona prima.

15-0 Ace!

0-2 Gioco Van Assche: lungo il dritto dell’italiano

40-30 Risposta di frustrazione di Musetti che trova la riga e forza l’errore del francese

40-15 Splendida smorzata di Van Assche. Musetti prova a scattare ma si ferma subito dopo: l’italiano sembra essere a corto di energie in questo momento, contro un francese ancora in grande spolvero

30-15 Ace!

15-15 Due ottime accelerazioni di dritto di Musetti. Van Assche indovina l’angolo dell”attacco e passa in lungolinea

0-15 Doppio fallo

Al servizio Luca Van Assche

Ad inizio terzo set è arrivato il primo break di questa partita.

0-1 Break Van Assche: il francese gioca uno splendido lob sulla volee in contropiede di Musetti, prende la rete a sua volta e chiude con lo smash.

15-40 Sulla riga il rovescio lungolinea di Van Assche

15-30 In rete il colpo di Musetti

15-15 In corridoio il recupero del francese

0-15 Musetti perde il controllo del dritto dopo una buona prima

Al servizio Lorenzo Musetti

TERZO SET

Rientra in campo l’italiano.

Toilet break per Musetti dopo 2 ore e 40 di partita

6-7 Gioco e secondo set Van Assche: prima ad uscire vincente per il francese

7-8 Splendido rovescio lungolinea di Van Assche che trova un grande vincente. Mini-break per il francese che ora ha un set point sul proprio servizio.

7-7 Come nel primo tie-break, anche in questo la fortuna sorride a Musetti. L’italiano spinge con il dritto a sventaglio con la palla che sembra uscire ma pizzica la riga per pochissimi millimetri

Seconda. Rumoreggia il pubblico

6-7 Van Assche alza la traiettoria con il dritto a sventaglio, pizzica la riga e poi chiude con il dritto inside-in. Set point per il francese, ma serve l’italiano

Si cambia nuovamente campo, sempre in perfetta parità.

6-6 Musetti risponde bene, si costruisce l’occasione per accelerare ma Van Assche si difende ancora una volta alla grande. Il primo a tentare il vincente è stato l’italiano, il quale ha tentato un complicato rovescio lungolinea che si è fermato in rete.

6-5 Musetti alza la traiettoria con il dritto, poi rallenta con il back ed infine trova uno splendido rovescio incrociato. Match point per l’azzurro, ma serve il francese

5-5 Prima ad uscire vincente.

4-5 Servizio e dritto per Van Assche. In rete il passante di rovescio di Musetti

4-4 Nooooo. Musetti accelera bene con il dritto lungolinea ma la palla termina in corridoio per pochi centimetri. Sfortunato qui l’italiano che aveva trovato lo spazio per tentare il vincente.

Seconda

4-3 Prima al centro vincente.

Si cambia campo in perfetta parità

3-3 Musetti sbraccia con il rovescio, pizzica la riga e forza Van Assche all’errore.

Seconda

2-3 Servizio e smorzata per il francese che gioca una palla corta perfetta.

2-2 Regalo di Van Assche che mette in rete il rovescio in uscita dal servizio dopo aver servito una buona seconda. Il francese aveva messo i piedi in campo rallentando però con il braccio

Seconda

1-2 Musetti non riesce a far male con il dritto inside-in. Van Assche ne approfitta subito accelerando con il cross di dritto. Mini-break per il francese

1-1 Servizio e smorzata di Musetti che punisce una posizione troppo passiva del francese

0-1 Van Assche è reattivo sulla deviazione del nastro, protegge la rete e chiude con lo smash

6-6 Gioco Musetti: e tie-break sia! In corridoio il dritto in corsa di Van Assche

Seconda

40-30 Van Assche blocca la risposta, chiama avanti Musetti e poi prova a passarlo con il dritto incrociato. Palla che termina larga di pochissimo

30-30 Accelerazione impetuosa con il dritto per Van Assche. Il francese questa sera sta sorprendendo proprio per la qualità trovata con questo fondamentale, da sempre il suo tallone d’Achille

30-15 In rete il rovescio di Van Assche che aveva provato ad anticipare il rovescio

15-15 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta.

0-15 Il francese accelera con il rovescio, prende in mano lo scambio e chiude con il dritto a rimbalzo a pochi passi dalla rete

5-6 Gioco Van Assche: scappa in lunghezza il dritto di Musetti dopo una buona risposta

A-40 Prima vincente per il francese

40-40 Musetti stringe bene l’angolo con il rovescio, poi accelera con il lungolinea di rovescio poi di nuovo con il dritto dalla parte opposta ed infine chiude con la volee

A-40 Prima in slice ad uscire e schiaffo al volo di rovescio dalla parte opposta.

40-40 Ottima risposta di Musetti che spinge il colpo successivo e poi chiude con la stop volley.

Seconda

40-30 Risposta profonda di Musetti che poi spinge con due dritti e chiude con una volee bassa.

40-15 Seconda al corpo di Van Assche che trova la riga e forza Musetti all’errore

30-15 L’italiano trova una risposta negli ultimi centimetri di campo ma poi va fuori giri e perde il controllo del dritto, che termina ampiamente lungo

15-15 Musetti fa due numeri per recuperare i primi due smash di Van Assche che chiude al terzo

0-15 Doppio fallo, il primo del match per il francese

5-5 Gioco Musetti: l’italiano trova la riga con il dritto incrociato e poi chiude con il lungolinea.

40-0 Ace!!

30-0 Servizio e dritto per Musetti. Van Assche prova a passare in lungolinea ma il dritto si ferma in rete.

15-0 Musetti comanda con il dritto dal fondo e forza l’errore del francese

Dopo il cambio di campo Lorenzo Musetti servirà per rimanere nel secondo set. In questo parziale l’azzurro ha vinto l’82% dei punti con la prima, entrata il 50% delle volte, ed il 64% con la seconda. L’azzurro ha messo a segno 1 ace e 0 doppi falli

4-5 Gioco Van Assche: l’italiano colpisce male il rovescio che termina abbondantemente lungo

40-15 Ace!!

30-15 Ottima prima del francese che poi comanda con il dritto da fondo

15-15 Attacco in controtempo di Musetti. Van Assche gioca due ottimi passanti chiudendo con il lungolinea.

Seconda

0-15 Van Assche accorcia leggermente con il dritto. Musetti mette i piedi in campo ed accelera bene con il rovescio

4-4 Gioco Musetti: l’italiano spinge con il dritto e poi chiude con la smorzata con taglio ad uscire

40-30 Ace!!!

30-30 Van Assche impatta benissimo la risposta su una seconda attaccabile di Musetti

30-15 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta.

15-15 In rete il rovescio lungolinea di Musetti

15-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta.

3-4 Gioco Van Assche: in rete il rovescio dell’italiano

A-40 Prima ad uscire e dritto in contropiede per il francese. Musetti in corsa riesce a giocare il passante che devia il nastro. Van Assche lascia rimbalzare la palla e chiude con un comodo dritto

40-40 Brutta scelta tattica del francese che tenta la smorzata in uscita dal servizio ma non riesce a superare la rete.

A-40 Van Assche pizzica la riga con il rovescio lungolinea per pochissimi millimetri

Seconda

40-40 Il dritto del francese in uscita dal servizio termina in rete.

40-30 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta

30-30 Prima perfetta alla T

15-30 Splendido dritto lungolinea di Musetti che trova il vincente rubando il tempo al francese

15-15 Van Assche mette in rete il rovescio in uscita dal servizio

15-0 Prima vincente per il francese

3-3 Gioco Musetti: Van Assche mette in rete il dritto dal centro del campo dopo aver trovato una splendida risposta in lungolinea

40-15 Van Assche accelera con il rovescio e sorprende l’italiano

40-0 Prima al centro vincente

30-0 Uno-due per l’italiano

15-0 Di pochissimo lunga la risposta di Van Assche

2-3 Gioco Van Assche: servizio, dritto e smash per il francese

40-15 Il dritto a sventaglio di Musetti termina in corridoio al termine di uno scambio durissimo in cui Van Assche ha trovato una riga in difesa riuscendo a ribaltare lo scambio

30-15 Stop volley vincente per Van Assche

15-15 Magnifica risposta di Musetti con il rovescio lungolinea.

15-0 Il lob di Musetti resta corto. Van Assche gioca lo smash, ma l’italiano arriva sulla palla e la schiaccia. Il francese para a rete e chiude con la volee

2-2 Gioco Musetti: servizio al corpo vincente

40-15 Prima ad uscire vincente.

30-15 Il rovescio di Van Assche si ferma a metà rete. Uno dei pochi gratuiti di questa partita per il francese

15-15 Il dritto di Musetti si ferma in corridoio

15-0 Servizio e dritto

Palle nuove

1-2 Gioco Van Assche: rimane alta la smorzata di Musetti. Il francese ci arriva bene e chiude con il dritto

40-0 In rete il passante di Musetti. Da sottolineare la profondità trovata da Van Assche che ha pizzicato la riga con il rovescio

30-0 Van Assche spinge la seconda verso la T e trova il punto diretto

15-0 Musetti non trova il campo con il rovescio. Sempre in spinta il francese che sta giocando una delle migliori partite della carriera.

1-1 Gioco Musetti: punto diretto con il servizio per l’italiano che continua a caricarsi.

40-30 Arriva ovunque Van Assche che prima ricaccia indietro Musetti e poi fa ripartire lo scambio, dov’è il primo a sbagliare. Urlo liberatorio di Musetti

Seconda

Musetti continua a lamentarsi delle palle troppo pesanti ed usurate

30-30 Van Assche gioca un buon passante in corsa costringendo Musetti ad una complicata demi-volee su cui il francese arriva e trova il vincente in lungolinea

30-15 Braccio di ferro sulla diagonale di destra. Ad avere la meglio è Musetti che trova un’accelerazione impressionante

15-15 In rete la risposta di rovescio del francese

0-15 Il dritto del francese sbatte sul nastro e muore nella metà campo dell’italiano

Al servizio Lorenzo Musetti

0-1 Gioco Van Assche: il francese accelera in lungolinea e chiude con il dritto in contropiede dopo oltre 15 minuti di game

A-40 Prima ad uscire e rovescio lungolinea

40-40 Brutta risposta di Musetti che mette in rete il dritto

Seconda

40-A Stupendo dritto lungolinea di Musetti che si procura la sesta palla break di questo game.

40-40 L’italiano costruisce ancora bene con il dritto e chiude al volo. Si resta in questo game che va avanti da 12 minuti

A-40 Lunga l’accelerazione di rovescio dell’italiano

40-40 Musetti spinge con il dritto e gioca una buona volee smorzata lunga. Van Assche arriva anche su questa ma mette in rete il passantee

A-40 Servizio e smorzata di Van Assche. Musetti ci arriva ma dopo il secondo tocco secondo il giudice di sedia. Non è d’accordo l’italiano che chiede la video review, non disponibile in questo torneo

40-40 Grandissimo dritto dal centro di Van Assche. Musetti può solo applaudire su questa soluzione del francese

40-A Musetti accelera bene con il rovescio lungolinea e forza l’errore del francese al termine di un altro scambio durissimo. Livello molto alto in questo match

Seconda

40-40 Musetti gioca due bellissimi dritti a sventaglio, mette i piedi al centro del campo ma sbaglia il colpo in contropiede

40-A Musetti trova uno spledido lob di rovescio, alza la traiettoria con il dritto incrociato e forza l’errore del francese

40-40 Braccio di ferro sulla diagonale sinistra con Van Assche che accelera benissimo con il colpo bimane e forza l’errore dell’italiano

30-40 Prima ad uscire vincente.

15-40 Van Assche serve un’ottima prima ad uscire, spinge con il dritto e si prende il punto a rete

0-40 Secondo errore consecutivo per il francese con il rovescio.

Seconda

0-30 Il rovescio di Van Assche scappa in lunghezza. Subito un momento delicato in questo secondo set…

0-15 Musetti accelera con il rovescio lungolinea, prende la rete, lascia rimbalzare la palla e chiude con la smorzata

Al servizio Luca Van Assche

SECONDO SET

7-6 Gioco e primo set Musetti: brivido per l’italiano che trova la riga con un dritto deviato dal nastro. L’azzurro guadagna campo colpo dopo colpo e prende la rete dove si inventa una splendida volee bassa su un ottimo passante del francese

Seconda

6-5 Servizio vincente per Van Assche che annulla il primo set point

6-4 Questione di millimetri!! Questa volta è Musetti a difendersi benissimo, trovando un lob sulla riga e grande profondità. L’azzurro prova a ribaltare lo scambio con un back lungolinea su cui il francese stringe il dritto. In corsa l’italiano accelera con il lungolinea e pizzica la riga per un paio di millimetri

5-4 Brutta risposta di Van Assche che mette in rete il rovescio.

4-4 Van Assche prova ad aggredire la seconda con il dritto ma viene sorpreso dalla profondità del servizio dell’italiano.

Uno spettatore urla tra prima e seconda. Musetti sottolinea la distrazione con un ‘bravo’…

Seconda

3-4 Sfortunato Musetti! L’italiano accelera benissimo con il dritto incrociato ma la palla termina in corridoio per pochissimi centimetri. Prova ad alzare i decibel il pubblico francese

Si cambia campo in perfetta parità.

3-3 Ace! Servizio perfetto alla T.

3-2 Servizio e dritto per l’italiano

2-2 Musetti non fa male con il lungolinea e si espone ad uno splendido rovescio del francese. Mini-break recuperato

2-1 Van Assche chiama a rete l’italiano con una smorzata, arriva bene sul recupero dell’italiano e chiude con un passante di dritto al corpo.

2-0 Musetti anticipa con il rovescio in contro-balzo, fa correre Van Assche e lo forza all’errore con il rovescio. Mini-break per l’azzurro

1-0 Prima ad uscire, dritto dalla parte opposta e poi rovescio in contropiede.

6-6 Gioco Van Assche: e tie-break sia! Termina in corridoio l’accelerazione di rovescio di Musetti

40-0 Prima al centro e palla corta per il francese. Musetti arriva bene sulla palla ma mette in rete il dritto. Tre palle per andare al tie-break

30-0 Servizio e dritto

15-0 Musetti accelera per tre volte in lungolinea, prima con il dritto, poi con il rovescio ed infine ancora con il dritto. Van Assche si difende benissimo e gioca un buon passante in back su cui il toscano mette in rete la volee

6-5 Gioco Musetti: servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e poi in contropiede. Urlo liberatorio per il toscano che ha dovuto alzare il livello per tenere questo turno di servizio

A-40 L’accelerazione di dritto di Van Assche si ferma sul nastro. Il francese aveva risposto benissimo sulla seconda prendendo in mano lo scambio

Seconda

40-40 Van Assche si sposta per giocare il dritto inside-in ma non fa male e lascia molto campo scoperto. Musetti è cinico e ne approfitta con un cross di dritto stretto su cui il francese non riesce a superare la rete.

40-A Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Musetti che questa volta non chiude lo smash, su un buon lob, e poi sbaglia la volee smorzata

40-40 Buona risposta di Van Assche che accelera con il dritto incrociato e chiude con lo schiaffo al volo di rovescio

Seconda

A-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Musetti. Van Assche arriva anche su questa palla ed alza il lob su cui l’italiano non sbaglia lo smash

40-40 Magnifica smorzata di dritto di Van Assche

Seconda

A-40 Prima ad uscire e dritto in contropiede

40-40 Van Assche prende in mano lo scambio con un colpo sulla riga e poi chiude il punto con uno splendido anticipo di rovescio, su cui il francese sale benissimo sopra la palla

40-30 Van Assche trova gli ultimi centimetri di campo in risposta. Musetti stecca il dritto in uscita dal servizio

40-15 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di Van Assche

30-15 In rete la risposta del francese

15-15 Musetti comanda bene sin dal servizio e chiude con una comoda volee.

0-15 Musetti non chiude né il primo né il secondo smash. Sul secondo Van Assche riesce a giocare un passante di rovescio che pizzica il nastro beffando l’italiano, che avrebbe avuto una volee a campo aperto

5-5 Gioco Van Assche: serve&volley splendido del transalpino

40-30 Si ferma in rete il dritto in corsa di Musetti che aveva provato a guadagnare campo con continui cambi di ritmo. Bravo il francese a trovare grande profondità, partendo dalla seconda di servizio terminata sulla riga.

Seconda

30-30 Il dritto di Van Assche sbatte sul nastro, si impenna ed atterra in corridoio

30-15 Prima al centro vincente

15-15 Musetti risponde bene con il rovescio lungolinea ed obbliga Van Assche ad alzare la traiettoria. Su una palla più lenta ed alta l’italiano si posiziona benissimo e chiude con il dritto.

15-0 Ace!

5-4 Gioco Musetti: prima al centro vincente

40-15 Prima al centro vincente.

30-15 Musetti chiama a rete Van Assche con due back sul dritto del francese e poi lo passa con uno splendido rovescio stretto

15-15 Servizio e dritto

0-15 Il dritto a sventaglio dal centro del campo di Musetti termina in corridoio

4-4 Gioco Van Assche: ace!

40-30 Van Assche si difende benissimo ed approfitta del primo back più corto di Musetti per accelerare con il dritto, ribaltare lo scambio e chiudere con lo smash

Seconda

30-30 Prima ad uscire vincente

15-30 Seconda al corpo di Van Assche. Musetti è abilissimo a levarsi dalla traiettoria e trova una splendida risposta di rovescio

15-15 Punto da manuale per il francese: servizio ad uscire, dritto inside-in e smash in contropiede.

0-15 Musetti risponde bene, accelera con uno splendido rovescio lungolinea e poi chiude con il dritto a campo aperto

Palle nuove

4-3 Gioco Musetti: in corridoio la risposta di dritto di Van Assche

40-15 Servizio e dritto

30-15 Prima al centro vincente

15-15 Prima al centro e smorzata per l’italiano che ha fintato fino all’ultimo il dritto. Van Assche è rapidissimo nello spostamento in avanti, gioca il recupero in lungolinea e poi chiude con una comoda volee stretta

15-0 Musetti rallenta con il back basso corto, poi si gira sul dritto ed accelera con lo sventaglio

3-3 Gioco Van Assche: l’italiano perde il controllo del dritto

40-15 Van Assche verticalizza con il rovescio incrociato, attacca in controtempo con la volee smorzata dalla parte opposta e poi chiude a campo aperto

30-15 Ace!

15-15 Scappa in lunghezza il dritto di Musetti

0-15 Forcing da fondo di Musetti. Van Assche perde il controllo del rovescio che termina in corridoio

3-2 Gioco Musetti: Van Assche non riesce a colpire lo smash dopo un ottimo lob in slice dell’italiano, che si è salvato dopo aver colpito il nastro con un dritto in controbalzo

Seconda

A-40 Prima al centro e schiaffo al volo di dritto. L’attacco dell’italiano non è perfetto ma Van Assche non ne approfitta mettendo in rete il passante

40-40 Grandissima difesa di Van Assche che trova profondità e sorprende Musetti

40-30 Van Assche tiene bene il ritmo con il dritto e poi ribalta l’inerzia dello scambio con un buon colpo incrociato che forza Musetti all’errore

40-15 Prima ad uscire vincente

30-15 Il dritto di Musetti si ferma a metà rete

30-0 Magnifico rovescio incrociato in contropiede di Musetti

15-0 La seconda di Musetti termina sulla riga. Van Assche aveva provato ad anticipare senza però riuscire a trovare il giusto timing sulla palla

2-2 Gioco Van Assche: prima ad uscire vincente

40-15 Prima al corpo vincente

30-15 Ace!

15-15 Si ferma in rete il rovescio di Van Assche

15-0 Lungo il dritto dell’italiano

2-1 Gioco Musetti: corto il rovescio del francese. L’italiano accelera con il dritto e forza l’errore del transalpino

A-40 Van Assche trova l’incrocio delle righe con il dritto. Muysetti in corsa pizzica la riga e forza il francese all’errore

40-40 SCAMBIO BELLISSIMOO!! Musetti comanda bene ad inizio scambio ma non chiude e viene cacciato indietro dopo due smash. Inizia così un punto bellissimo con continue variazioni da fondo e concluso con la volee in contropiede del toscano.

30-40 Prima ad uscire, dritto dalla parte opposta e stupenda volee smorzata lunga di Musetti

15-40 Seconda tenera da parte di Musetti. Van Assche aggredisce bene la palla e trova il vincente in lungolinea

Seconda

15-30 Doppio fallo

15-15 Van Assche verticalizza con il contropiede e ruba il tempo a Musetti che mette in rete il passante

15-0 Pizzica la riga il dritto lungolinea dell’italiano

1-1 Gioco Van Assche: Musetti si apre il campo con un rovescio incrociato, spinge con il dritto verso l’angolo opposto ma poi mette in rete una complicata volee bassa su un passante che forse sarebbe terminato in corridoio

40-30 Musetti sbaglia con il cross di dritto

30-30 Prima al corpo, rovescio lungolinea e smash vincente del francese che taglia bene la palla dando molto effetto slice per controllare un lob che arrivava molto alto

15-30 Decolla il dritto di Musetti. Fortunato Van Assche che aveva giocato tre colpi molto corti

0-30 L’italiano trova grande profondità con il dritto inside-in e ruba il tempo al francese

0-15 Musetti aggredisce la seconda del francese con una splendida risposta di dritto e poi chiude con una dolcissima smorzata

Al servizio Luca Van Assche

1-0 Gioco Musetti: scappa in lunghezza il dritto del francese

40-15 Punto diretto con la prima ad uscire vincente

30-15 Prima al centro vincente

15-15 Musetti perde il controllo del dritto da fondo

15-0 Prima vincente per l’italiano

Al servizio Lorenzo Musetti

PRIMO SET

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI NAKASHIMA (4° MATCH DALLE 12.00 NON PRIMA DELLE 19.00)

21.44 Terminato il riscaldamento pre-match

21.43 Van Assche ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere.

21.41 Van Assche ha vinto l’unico precedente tra i due, disputato agli Australian Open 2024 e terminato 6-0 al quinto

21.40 Già in campo i due giocatori che stanno svolgendo il riscaldamento pre-match

21.39 Dall’altra parte della rete c’è Luca Van Assche, numero 48 del ranking mondiale. Il giocatore francese classe 2004 ha vissuto una stagione di alto livello vincendo quattro challenger, di cui tre sul cemento tra Quimper (gennaio), Lille (febbraio) e Quebec City (agosto), ed il titolo sulla terra dell’Estoril. A Lione il ventiduenne transalpino ha esordito contro il connazionale Clement Tabur (7-6, 6-3) per poi rimontare Valentin Vacherot (2-6, 6-4, 6-4).

21.36 Dopo aver fatto vedere buone cose al rientro in campo tra Washington, Montreal e Cincinnati, Musetti ha faticato molto sia agli US Open, sconfitto al secondo turno da Sweeny, che nella trasferta asiatica dov’è stato sconfitto all’esordio nel Master 1000 di Shanghai da Yi Zhou. A Lione l’italiano, numero sei del seeding, ha esordito battendo Matteo Arnaldi nel derby azzurro e poi ha superato Moise Kouame, baby talento del tennis francese, con un doppio 6-4.

21.33 Musetti si è presentato ai nastri di partenza di quest’evento con tanti dubbi ed alla ricerca del proprio miglior tennis. Il tennista italiano ha vissuto un 2026 complicato, iniziato accarezzando il sogno della prima semifinale Slam agli Australian Open e proseguito un incubo caratterizzato dagli infortuni.

21.30 Lorenzo Musetti insegue la seconda semifinale del 2026, dopo quella raggiunta ad Hong Kong nel primo torneo stagionale.

21.27 Cobolli completa la rimonta, batte Nakashima 4-6, 6-4, 6-4 ed avanza in semifinale a Lione dove attende il vincente di Musetti-Van Assche, partita che inizierà tra pochi minuti sul campo centrale del torneo francese

20.36 Grande reazione di Cobolli che vince il secondo set per 6-4 e ristabilisce l’equilibrio nella sfida con Nakashima

19.53 Nakashima vince il primo set contro Cobolli per 6 giochi a 4.

18.50 Fritz batte Altmaier 7-6,6-2 ed avanza in semifinale. Tra pochi minuti entreranno in campo Flavio Cobolli e Brandon Nakashima, match che precede Musetti-Van Assche.

16.58 Il programma dei singolari a Lione è iniziato con una battaglia di quasi 3 ore tra Corentin Moutet e Tommy Paul che ha avuto la meglio per 6-4, 3-6, 6-3. Tra pochi minuti entreranno in campo Daniel Altmaier e Taylor Fritz, match che precede Cobolli-Nakashima, che non inizierà prima delle 19.00, e Musetti-Van Assche

16.56 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Van Assche

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche, partita valevole per i quarti di finale dell‘ATP 250 di Lione 2026. Al Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes che si disputa a Lione (Francia), il tennista toscano affronta un altro talento francese sulla strada verso la semifinale.

Musetti si è presentato ai nastri di partenza di quest’evento con tanti dubbi ed alla ricerca del proprio miglior tennis. Il tennista italiano ha vissuto un 2026 complicato, iniziato accarezzando il sogno della prima semifinale Slam agli Australian Open e proseguito un incubo caratterizzato dagli infortuni.

Dopo aver fatto vedere buone cose al rientro in campo tra Washington, Montreal e Cincinnati, Musetti ha faticato molto sia agli US Open, sconfitto al secondo turno da Sweeny, che nella trasferta asiatica dov’è stato sconfitto all’esordio nel Master 1000 di Shanghai da Yi Zhou. A Lione l’italiano, numero sei del seeding, ha esordito battendo Matteo Arnaldi nel derby azzurro e poi ha superato Moise Kouame, baby talento del tennis francese, con un doppio 6-4.

Dall’altra parte della rete c’è Luca Van Assche, numero 48 del ranking mondiale. Il giocatore francese classe 2004 ha vissuto una stagione di alto livello vincendo quattro challenger, di cui tre sul cemento tra Quimper (gennaio), Lille (febbraio) e Quebec City (agosto), ed il titolo sulla terra dell’Estoril. A Lione il ventiduenne transalpino ha esordito contro il connazionale Clement Tabur (7-6, 6-3) per poi rimontare Valentin Vacherot (2-6, 6-4, 6-4).

Il francese ha vinto l’unico precedente tra i due disputato agli Australian Open 2024 e terminato 6-0 al quinto. L’incontro tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche è il quinto in programma sul campo centrale a partire dalle 12.00 dopo Cash/Glasspool-Behar/Paris, Moutet-Paul, Altmaier-Fritz e Cobolli-Nakashima, match che non inizierà prima delle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Van Assche con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!